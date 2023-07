Pavimentan 25 calles con regularización

Con recursos federales del programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera se ha logrado pavimentar 25 vialidades en municipios como Aldama, Camargo, Cruillas, El Mante, Ciudad Madero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Nuevo Laredo, Tula, y Victoria, siendo Tamaulipas la entidad donde más automóviles se han logrado nacionalizar por este programa.

"Una vez que concluya no se va a permitir que en Tamaulipas transiten vehículos de manera irregular, es decir, con placas sobrepuestas, con placas que no corresponden... para nosotros es un tema muy importante en la seguridad", mencionó en rueda de prensa el vocero de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya, "Pero después de que termine este programa no va a haber prórrogas, no va a haber ninguna contemplación para quienes incurran en esta irregularidad".

Han sido más de 284 mil 012 vehículos de procedencia extranjera nacionalizados en Tamaulipas, recaudándose, hasta el momento, una cantidad superior a los 710 millones de pesos. Sólo en esta capital están siendo ejercidos 26 millones de pesos para la pavimentación de 18 vialidades, cinco con concreto hidráulico y 13 con asfalto.

"El Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas recibe, también, recursos de las placas que deben tener para estos vehículos, y en el programa de pavimentación hay un procedimiento en donde los municipios lo aplican y es un procedimiento con transparencia y con rendición de cuentas", reiteró el vocero de Seguridad Pública.

Además, este programa dará certeza legal a los propietarios de estas unidades para poder circular dentro del país de manera libre, "en el estado tenemos 30 arcos REPUVE, estos arcos tienen un lector del engomado y de esta forma nos damos cuenta si el carro tiene reporte de robado, si tiene placas que no corresponden, y esto nos ayuda mucho en los procesos de seguridad y combate al delito", reiteró Cuéllar Montoya.