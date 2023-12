Reclaman papás resultados PISA

El Mañana / Staff.- La Unión de Padres de Familia de Tamaulipas reclamó a la Secretaría de Educación federal y estatal los pésimos resultados obtenidos en la prueba PISA, consecuencia de los experimentos educativos implementados en los últimos años.

David Hernández Muñiz, presidente de la Unión, dijo que el sistema educativo del Gobierno de México ha producido nuevas generaciones con deficientes conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura, por lo que urge un cambio total en los programas educativos.

La prueba PISA 2022, conocida como el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ubicó a los estudiantes mexicanos con el peor desempeño en los últimos años, entre ellos los tamaulipecos.

Exigió a las autoridades educativas "Que tomen cartas en el asunto, porque ya estamos cansados de los experimentos educativos que se han presentado en estas últimas fechas y donde llegamos con estos resultados tan nefastos, donde vemos que hay una caída, sobre todo en las nuevas generaciones de todo el país con estos resultados que colocan al país en los peores niveles educativos".

El estudiantado mexicano fue el peor evaluado en ciencias y quedó en los tres últimos lugares en matemáticas y en comprensión lectora, según los resultados de la prueba.

"En el 2022, dos de cada tres estudiantes no lograron realizar operaciones matemáticas, y uno de cada dos no comprende lo que leyó, y en ciencias uno de cada dos se ubicó en el nivel más bajo de la competencia, o sea, que los resultados han resultado muy deplorables", insistió.









¿QUÉ ESTÁ FALLANDO?

Se le cuestionó al representante de los padres de familia.

* "Lo que está fallando es el nuevo sistema educativo", atajó, al considerar que los cambios que se han efectuado a la forma de educar del país están afectando a los alumnos.

* Sumado a los problemas de las clases en línea a raíz de la pandemia del Covid-19, donde muchos de ellos no lograron acceder a las asignaturas o abandonaron sus estudios.

* Precisó que los resultados son del 2022 y no se tomó en cuenta el programa de la Nueva Escuela Mexicana: "Imagínate la nueva evaluación que tenga PISA en los próximos años cómo va a salir México y así obtuvimos el lugar 35".

*Concluyó que hace falta un sistema educativo adecuado a las nuevas condiciones y reforzar las habilidades matemáticas, de lectura y de ciencias.

*"No vemos que haya un interés del Gobierno Federal de corregir este asunto y vamos de mal en peor; por eso exigimos que se tomen las medidas adecuadas, que se consulte a expertos en cada una de las materias, se cambie el modelo educativo que se implementó, que no sirve porque no se tiene el contenido adecuado".