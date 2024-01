´Soy un hombre institucional y político´: Óscar Almaraz

"Nunca me he sentido un traidor", aseguró el aspirante a la alcaldía de Victoria por la Alianza PAN-PRI, Óscar Almaraz Smer, ante los intentos de desacreditar su carrera política rumbo a las elecciones de junio próximo.

A su arribo a las instalaciones del Comité Directivo Estatal (CDE), dijo que se ha caracterizado por ser un político institucional y de Estado, que respeta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y, quienes piensen lo contrario, lo respeta, pero no comparte las mismas ideas.

Atajó que su carrera política lo respalda: "He sido un hombre institucional, he sido un hombre que me considero un político de Estado, un hombre que tiene una carrera que cuando Manuel Cavazos Lerma inició, yo fui director de Servicios Públicos municipales; cuando Tomás Yarrington, fui director de Auditoría de Obra Pública; cuando Eugenio Hernández, mi amigo, fue gobernador, fui secretario de la Contraloría y de Finanzas; cuando fue gobernador Egidio Torre Cantú, me tocó ser diputado por el distrito 14 y me tocó ser candidato del PRI por Victoria; con Cabeza de Vaca me tocó ser alcalde de Victoria".

Y actualmente se desempeña como diputado federal en el sexenio del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y se ha conducido de forma institucional respetando la investidura del titular del Poder Ejecutivo: "Y no es la excepción, trabajaré de manera institucional".

"Soy un hombre que conoce muy bien de política, que sabe las formas y lo más importante, que entiende que los momentos políticos son hoy y que hoy lo más importante es que le vaya bien a la gente, a la gente de Tamaulipas, de Victoria, no hay ningún interés personal. Estoy motivado por la ciudadanía, por los partidos, porque la gente me ha pedido".

PROCESO ELECTORAL

Tomó la decisión de inscribirse al proceso electoral, luego de hacer una "reflexión minuciosa" de lo que se tiene que hacer para contender en las elecciones del 2 de junio:

"Hice un análisis de lo que la ciudad necesita. Tengo la experiencia, tengo, sobre todo, el conocimiento de los problemas; siempre he escuchado a la gente. Y lo más importante: Tengo la sensibilidad para estar con la gente y solucionar sus problemas".

Y continuó: "Nunca me he sentido un traidor", ya que sus amigos militan en el PRI, y también ha aprendido de política en el PAN. En su registro le acompañaron el excandidato a la gubernatura, César Verástegui Ostos "Truko", el diputado federal, Gerardo Peña Flores; la diputada local priista, Alejandra Cárdenas Castillejos y la dirigente del PRI en el estado, Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

"Cuando me dijeron que si traicionaba a Eugenio, a Cabeza, yo no he traicionado a nadie, siempre he trabajado firme para la ciudadanía y así lo seguiré haciendo; quien me quiera llamar, como quiera que me llame. Aquí está la muestra de la gente, no vino ningún micro, la gente vino por su propio bien".

Y concluyó con un mensaje preciso: "Lo que quiero es que le vaya bien a la capital, a ustedes, a la gente, que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a Tamaulipas, que le vaya bien a Victoria. En lo personal tengo un proyecto que voy a representar, un proyecto diferente, emprendedor, donde se hagan las cosas bien. Siempre me voy a conducir con respeto con las autoridades federales, estatales y municipales".