Se registra fórmula de Tampico por alcaldía y diputaciones locales

La fórmula del Partido Acción Nacional (PAN) en Tampico se registró la tarde de este domingo para el proceso interno de selección de alcaldía y dos diputaciones locales.

El registro fue encabezado por Rosa María González Azcárraga, quien busca la presidencia municipal, acompañada del actual alcalde Jesús Nader, que le refrendó el apoyo total, así como a quienes la acompañarán en el proceso electoral.





FÓRMULA

En la fórmula le acompañan Pepe Schekaibán y Magda Peraza Guerra, quienes buscan las diputaciones 21 y 22 correspondientes a Tampico, junto al actual alcalde que se registró para la diputación federal por el octavo distrito, y esperan la definición de la Comisión de Elecciones para ir a las elecciones del 2 de junio.

Ante los señalamientos de que la fórmula es impulsada por Chucho Nader y se encuentra una ruptura interna con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la aspirante dijo que "No soy candidata de Chucho, yo ya llevo dos procesos electorales, llevo uno en lo local y otro en lo federal, en lo federal fui la segunda más votada de todo el estado de todos los partidos y eso me da el respaldo de la gente".

Aunque reconoció que tiene una relación de amistad y de compañerismo con el actual alcalde de Tampico, sin embargo, tiene su carrera política que la respalda para buscar ser presidenta del municipio porteño.

"He trabajo con el alcalde y muy de cerca; soy de su equipo, sí, y me siento muy orgullosa, además porque lo ha hecho muy bien en la ciudad y eso, por supuesto, nos respalda a todos los que trabajamos cerca de el, pueden decir lo que quieran no importa, la verdad no pueden decir otra cosa porque francamente no tengo cola que me pisen, no tengo expediente, no tengo nada, pueden decir lo que quieran."

Por último, reconoció que las condiciones al interior del PAN están dadas para que se lleve un proceso transparente entre los aspirantes a cargos de elección popular en Tampico, y que siga gobernador por Acción Nacional.

"Porque tenemos el respaldado de la gente, llevamos tres procesos electorales, empezando con el de Chucho, después en el 2019 que también nos apoyó la gente en las urnas; ojo, en el 2021 nos volvió apoyar en las urnas y nos llevamos el carro completo liderados por la alcaldía de Chucho Nader, que no se le olvide eso a la gente, tenemos el apoyo de la gente, nos lo han refrendado en las urnas, van tres veces y no hay mejor respuesta que eso", concluyó.