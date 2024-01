Exfuncionarios se van... ocultan riqueza

Exfuncionarios del Gobierno de Tamaulipas dejaron el cargo público sin informar la evolución de su patrimonio durante el tiempo que estuvieron activos en la función pública, informó la contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, explicó que hay 600 carpetas de investigación administrativas abiertas en contra de exservidores públicos y funcionarios activos por no presentar sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales.

El Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas determinó inhabilitar a ocho exservidores públicos, al considerar que violaron la Ley de Responsabilidades Administrativas al no informar la evolución de su patrimonio, cometiendo posibles irregularidades, imponiendo sanciones de tres a un año para no ejercer un cargo público.

"Las inhabilitaciones que se han dado tienen que ver con personas que se fueron y que no presentaron su declaración patrimonial de conclusión". Con esto, la Contraloría no puede determinar si su patrimonio adquirido durante el ejercicio de funciones corresponde a los ingresos que percibía y abrir un proceso administrativo y posteriormente presentar el expediente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Norma Angélica Pedraza Melo, contralora gubernamental.

Lo anterior se complica, porque la Contraloría no puede contactar a los exservidores ya que no responden los teléfonos, no se les ubica en sus domicilios, por lo que están pendientes de aclarar los señalamientos.

Por ley, cuando un servidor público se retira del cargo tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial de conclusión para realizar un análisis de sus propiedades cuando inició; de modificación, que se presenta en mayo de cada año, y determinar si la evolución corresponde a sus ingresos comprobables.

La revisión del patrimonio de los exfuncionarios se complica con la transición de los sistemas Declara Tam a Declara Net, ya que la base de datos del primero son complicados de extraer para ingresarlos en el segundo, afectando el análisis de evaluación del patrimonio.

Cabe recordar que la Dirección Jurídica del Gobierno de Tamaulipas ha presentado más de 60 denuncias ante la FECC por presuntos actos de corrupción que superan los 500 millones de pesos.

"Declara Tam no nos permite hacer el análisis de evolución del patrimonio, ni siquiera la verificación del patrimonio y el complemento que está amarrado con Declara Net; vamos a poder cumplir con esa tarea para rendir cuentas como contraloría, es un área que está débil, que no se ha trabajado con ese tema".

Bajo lupa: