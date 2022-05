Médicos, rehenes de ´mafia´ de abogados

Los médicos que se dedican a salvar vidas, se encuentran vulnerables en México ya que enfrentan a la mafia de abogados corruptos, que en muchos casos perjudican al facultativo que hasta va a parar a la cárcel por supuesta "mala praxis´´ por no tener una defensa adecuada y con ética.

Antonio Juárez Navarro, abogado y presidente de la Comisión de Derecho Médico y Sanitaria de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, lleva el caso de la doctora Judith Hernández Anchondo, que fue detenida el pasado 13 de abril, acusada de homicidio imprudencial, por una cirugía en la cual iba de ayudante y no se realizó en el 2018.

La doctora fue cercada por varios automóviles y esposada, acto que indignó a la comunidad médica, ya que la familia se va en contra de la doctora, acusándola de "asesina´´ mediante fotos de Internet, pero sus abogados le comentaron que no hiciera nada al respecto y luego se entera de que tenía audiencia y fue detenida en medio de un operativo como si se tratara de un delincuente.

"Ella me buscó comentando que había atendido como médico general a una paciente, aquí era candidata a rinoplastía, le pido la valoración y ellos consideran que si, le van a realizar el procedimiento y en la inducción anestésica, se da una respuesta exagerada de su propio organismo a esa sustancia, sin conocerse alérgica, que puede pasar y ni siquiera se empezó a realizar ninguna de las dos cirugías, ella había entrado para ayudar", dijo el abogado entrevistado por EL MAÑANA.

Sobre el caso, el abogado, señala que son violaciones a los derechos humanos, mientras que enfrentan dificultades porque no los han dejado ver la carpeta de investigación y han tenido represalias por una conferencia de prensa, por lo que la doctora que se encuentra hospitalizada y detenida.

"Considero que si, el derecho a la presunción de inocencia, ahorita con las reformas constitucionales y precisamente los principios que rigen en los juicios orales, se supone que es preferible dejar libre a un culpable, que procesar un inocente, esa es la duda razonable, a ella ni siquiera se le ha procesado", recalcó.

Y argumentó:

"Yo le llamo la mafia del negocio de la mala praxis, se supone que tiene que defenderlo por parte de las aseguradoras y la contraparte, lo hemos visto muchas veces, es que me dicen los abogados de la aseguradora que pague con mi dinero porque no va a pagar".

En el caso de la doctora, se espera que se apeguen a la legalidad, ya que es un derecho constitucional.

Juárez Navarro llevó también el caso de Gerardo Grajales Yuca, en Chiapas, el primer médico en el mundo detenido en plena pandemia, por una controversia derivada de una atención médica, hacia un paciente, lo acusaban de uso de autoridad por haberle pedido a la familia que comprara un medicamento porque no había en el hospital.

En Durango, durante la pandemia, también estuvo detenida una doctora que consideran que habían desconectado a una persona, luego se aclaró que no estaba en el hospital.

"Nosotros llevamos casos todo el tiempo, tenemos cerca de 9 mil médicos agremiados, en este caso la doctora Judith, muchas veces son víctimas de malas defensas, de abogados que muchas veces se llegan a vender con la contraparte", dijo.

EN TAMAULIPAS: ABOGADOS SE VENDEN A CONTRAPARTE

El presidente de la Comisión de Derecho Médico y Sanitaria de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados citó otra situación irregular:

"Recientemente hace más de mes y medio el doctor Roberto Valdez Gómez fue detenido en Tamaulipas y lo grabó en un live en Facebook. Él descubrió que sus abogados se habían vendido a la contraparte, le habían dicho no pasa nada y a ellos les notificaron de las audiencias durante la investigación, el no iba porque no sabía y repentinamente le giraron una orden de aprehensión y lo mal asesoran y lo hacen llegar a un acuerdo por dos millones de pesos, un acuerdo reparatorio".

Recomendó a los médicos que lean bien las letras pequeñas de las aseguradoras y a los abogados que tengan ética, incluso redactan para el próximo congreso el código de ética, donde se incluyen penalizaciones.

"Muchas veces se coluden los abogados de las aseguradores y más que indefensión. Hay una mafia, una mala praxis y abusa, el médico tiene que ser muy cuidadoso de ver los contratos de sus aseguradoras porque primero sus abogados no saben nada de medicina, segundo ellos no son dueños del dinero que se va a pagar, muchas veces ganan dinero coludiéndose, por debajo de la mesa, buscando arreglos que salen de la bolsa del médico y de los cuales se benefician estos abogados", recalcó.

En nuestro país los médicos sufren por la colusión de abogados corruptos que muchas veces les afecta hasta con la cárcel.