Monitorearán marcha de la Generación 'Z' en Ciudad Victoria

A unas horas de la celebración de la marcha convocada por la “Generación Z”, el Observatorio Ciudadano por la Defensa de los Derechos Humanos anunció que desplegará un equipo de acompañamiento para verificar que el desarrollo de la manifestación sea pacífico y que el Estado garanticen condiciones de seguridad para los asistentes.

Alejandro Reyes Zúñiga, presidente de la Asociación Horizontes Tamaulipas y del propio Observatorio Ciudadano, afirmó que el objetivo es constatar que los protocolos se cumplan y que el ejercicio del derecho a la libre expresión no enfrente ningún tipo de inhibición o tensión por parte de las instituciones.

“Hemos venido precisamente a constatar las medidas de seguridad que se tienen que implementar el día de mañana. Y una de ellas es que esta marcha es legítima, es una marcha pacífica, que tiene que cumplir con los requisitos, y el requisito es precisamente que sea pacífica”, señaló.

Reyes Zúñiga explicó que seis integrantes del Observatorio fungirán como observadores durante todo el recorrido.

Cabe recordar que esta movilización nacional se originó después del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien hizo un frente contra el crimen organizado.

“Vamos a estar presentes desde el inicio hasta el final”, dijo, al subrayar que el despliegue tiene como finalidad supervisar tanto la actuación de los participantes como de la Guardia Estatal, y demás cuerpos de seguridad.

El presidente del Observatorio destacó que Tamaulipas vive un contexto en el que, pese a las diferencias de opinión, se respeta el derecho a la libre manifestación.

“Hay muchas opiniones, tanto a favor y en contra, pero simplemente es una opinión que ellos dan, como todo mundo tenemos el derecho de opinar”, expresó.

Insistió en que existen intentos de generar confusión respecto a la manifestación, por lo que llamó a los participantes a no caer en provocaciones.

“A veces no dejarnos llevar por la desinformación o malas opiniones que suelen surgir con el fin de dividir a los tamaulipecos”, advirtió.

El Observatorio aseguró que no ha encontrado indicios de algún tipo de intervención oficial para obstaculizar la movilización.

“No hay en ningún momento alguna situación de represión”, remarcó.

Reyes Zúñiga recalcó que tanto organizadores como asistentes deben asumir su responsabilidad para evitar incidentes, llamando a evitar la violencia, disturbios y ataques.

¿En qué ciudades de Tamaulipas habrá marchas?

Al momento se tiene conocimiento de marchas en Ciudad Victoria y Reynosa, aunque no se descarta movimiento en otros municipios de Tamaulipas.

“Los organizadores de la marcha tienen que cuidar el protocolo, que no se les infiltre gente a hacer desmanes, porque entonces sí ya estarían afectando a terceros”, apuntó, y en esos escenarios, añadió, la autoridad tendría la obligación de intervenir.

El Observatorio también recordó que la ley no exige un permiso para llevar a cabo manifestaciones pacíficas, únicamente notificar la realización de la movilización.

“Es un derecho humano y es fundamental la libre manifestación pacífica”, afirmó.

Reyes Zúñiga confirmó que la Guardia Estatal y la Fiscalía estarán presentes como parte de las acciones de prevención y acompañamiento.

“Tienen que estar las instituciones presentes cuidando a las personas que van a participar en esta marcha. Nosotros vamos a estar mañana en todo el recorrido”, informó.

Para identificarlos, señaló que los observadores portarán chalecos con la leyenda correspondiente a Naciones Unidas de Derechos Humanos.

El Observatorio se reunirá desde las 10:00 de la mañana en el cruce del 17 y la calle Hidalgo en Ciudad Victoria, así como en otros puntos de la plaza principal, donde darán seguimiento al movimiento.

Finalmente, emitió un llamado tanto a quienes marcharán como a las instituciones a cargo del operativo a que “se conduzcan con respeto, tanto en su marcha que es pacífica, y a las autoridades que cuiden el proceso sin afectar a terceros”.



