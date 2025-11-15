Toman las calles los de la Generación ´Z´

Con el propósito de exponer el hartazgo, exigir cambios reales y mostrar que Reynosa está despierta, hoy sábado un grupo de habitantes participará en la Marcha Ciudadana de la Generación Z en Reynosa, evento que se realiza simultáneamente en todo el país.

Los coordinadores e integrantes de este movimiento pertenecen a la llamada "Generación Z", quienes están convocando a la manifestación.

"Este movimiento ciudadano busca visibilizar el hartazgo, exigir cambios reales y mostrar que Reynosa está despierta", expresaron.

Para este propósito, se está convocando a la ciudadanía a la Plaza Principal Reynosa a partir de las 13:00 pm (una de la tarde) hoy sábado 15 de noviembre. A través de los coordinadores locales, se está haciendo una

invitación a la prensa local, estatal y nacional para que asistan y sean testigos de la Marcha Ciudadana, que por primera vez se llevará a cabo.

Issa Román pidió que quienes participen en la protesta se vistan de color negro si es que están inconformes con la situación que se está viviendo, y que se manifiesten con una cartulina en la ventana, en el auto o hacer sonarle claxon comparte de la inconformidad.

Por su parte Eusebio Gallegos exigió que las autoridades municipales arreglen las calles, denunciando que en Reynosa no hay infraestructura urbana, y que nos pida seguridad porque no sirve de nada, sólo para robar.

Alrededor de 300 personas han confirmado su asistencia a la marcha-protesta, de los cuales Yukary Ortega confirmó su presencia. Francisco Gonzalez Vazquez pidió que los manifestantes no vayan con la cara tapada porque parecerían delincuentes.

De la misma manera se está invitando a quienes tienen páginas informativas y son creadores de contenido, con el propósito de que apoyen y tengan la posibilidad de cubrir la Marcha Nacional de la Generación Z en Reynosa.

Informaron los coordinadores que "habrá acceso libre a la prensa, transmisiones y fotografía".

Simpatizantes de este movimiento indicaron que esta es la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud, solidarizándose con el movimiento que se llevará a cabo simultáneamente en todo el país.

PARTIDOS NO

Desde el inicio de la creación de este movimiento, se pidió no cederle el micrófono a los presidentes o representantes de los partidos políticos.

Aquí no hay paridos ni colores, hay ciudadanos despiertos, somos los que no creemos en promesas vacías, expresaron integrantes del Comité Organizador.

Todo esto se desató a raíz del cobarde asesinato del ex presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, lo que provocó violentas protestas en aquella entidad a través del Movimiento del Sombrero y una ola de indignación en todo el país.

De ahí se derivó hacia el interior de la República el llamado "Movimiento del Sombrero", lo que desató la protesta generalizada a la que se está convocando este sábado 15 de noviembre en las principales entidades y ciudades del país para exigir justicia y paz, entre otras peticiones, con el propósito de exigir cambios reales.



