Américo Villarreal llama a respeto en marcha de la “Generación Z” en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, emitió un mensaje dirigido a la ciudadanía con motivo de la marcha de la llamada “Generación Z”, programada para este sábado 15 de noviembre, en el que reiteró el pleno respeto de su administración a los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión.

Villarreal Anaya reconoció el papel de las juventudes en la vida pública del estado, destacando su interés en expresar ideas, inquietudes y propuestas para el bienestar de la sociedad tamaulipeca. Subrayó que en una sociedad participativa es esencial que las expresiones públicas se desarrollen en un ambiente de paz, legalidad y responsabilidad colectiva.

El mandatario hizo un llamado respetuoso tanto a los asistentes como a actores políticos, mediáticos y sociales para que contribuyan a mantener la serenidad, la cordura y el respeto mutuo que, afirmó, distinguen a Tamaulipas. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse alerta ante la desinformación que ha circulado en días recientes y que podría generar confusión o temor. Señaló que la armonía social, la seguridad y la tranquilidad de las familias deben ser prioridad para todas y todos.

“Reitero, toda expresión legítima que busque un interés auténtico fortalece la gobernabilidad democrática que sustenta la transformación de Tamaulipas”. Aseguró que su gobierno estará atento a las voces de las y los jóvenes y acompañará su desarrollo y participación para que alcancen plenamente sus metas.