Olvida SCT las carreteras

Lo anterior, ante el fallecimiento de 10 personas en accidentes automovilísticos en las carreteras, destacando la muerte de una familia completa en la carretera Reynosa-San Fernando, al chocar con un vehículo particular con un tráiler doble remolque.

"Es lo que estamos viendo que se registró este accidente en la carretera San Fernando-Reynosa sobre la recta. La SCT es la autoridad competente la que ellos pueden hacerles ese exhorto (de no viajar por Tamaulipas) o esa orden a los vehículos de transporte pesado", dijo.

El Gobierno del Estado ordenó a los camiones de doble remolque, grúas industrial y de transporte de carga especializadas a no viajar por las carreteras de Tamaulipas los días 31 de marzo; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, y 16 de abril, cuando se registra la mayor afluencia de turistas.

Sin embargo, en ese período se registraron diversos accidentes carreteros en los que participaron unidades de transporte pesado y traileres de doble remolque, haciendo caso omiso al exhorto, y parte de esa verificación le corresponde al personal de la SICT.

Por su parte, el coordinador de PC Tamaulipas dijo que no ha observado al personal de SICT en los diferentes tramos carreteros de Tamaulipas para realizar trabajos de verificación y se cumplan los acuerdos.

"No hemos estado observándolos, no que no estén haciendo su trabajo, sin embargo, estamos en otros puntos, estuvimos desplazados en diferentes playas de Tamaulipas, en ciertos puntos carreteros, más que nada en las salidas de la capital. Más que nada. No andamos atrás de ellos diciéndoles ponte en este punto, yo sé que están trabajando para hacer ese exhorto a los transportistas", insistió.