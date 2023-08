Estigmatizan de inseguro a Tamaulipas: Gobernador

"Como se los he pedido, que nos ayuden a quitarnos este estigma; Tamaulipas y Coahuila no tienen límites, no somos estados vecinos, pero el chiste es que nos lo tienen que poner a nosotros cuando fue en otras entidades". Américo Villarreal Anaya Gobernador de Tamaulipas

El Mañana / Staff.- El gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, señaló que se ha estigmatizado a Tamaulipas como una entidad insegura, al achacarle hechos violentos que ni siquiera se han registrado en territorio local.

ENTREVISTA

En entrevista el viernes al concluir la toma de protesta al nuevo Coordinador Estatal de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, dijo que se ha observado a diversos medios de comunicación que buscan alentar los hechos de violencia.

Hecho concreto el presunto convoy armado que buscó incursionar a Coahuila por Tamaulipas, cuando ambas entidades no colindan, y más bien fue por territorio de Nuevo León, pero se trata de responsabilizar a las autoridades tamaulipecas.

"Como se los he pedido, que nos ayuden a quitarnos este estigma; Tamaulipas y Coahuila no tienen límites, no somos estados vecinos, pero el chiste es que nos lo tienen que poner a nosotros cuando fue en otras entidades", dijo.

En ese tenor, dijo que se evita "tocar" a ciertas entidades federativas como es Nuevo León, y se difunde información poco precisa para tratar de culpar a Tamaulipas de hechos delictivos que se registran fuera del territorio local.

"Pero con tal de no tocar y mantener esa posición de ciertas entidades, de Nuevo León, dicen que fue en los límites de Tamaulipas y Coahuila, si nosotros no tenemos límites, pero el chiste es que a veces eso constantemente, como gotita de agua, hace que vaya teniendo una percepción que estamos en las mismas condiciones de inseguridad".

Ese estigma que se le ha dado al estado como violento afecta en la percepción de los empresarios que buscan invertir en Tamaulipas, dañando la generación de empleo.

"Eso desaliente las inversiones o la búsqueda de empresarios que vengan a sentarse en nuestra entidad, que nos den mejores oportunidades de trabajo y mejores salarios. Vamos a sacar adelante a Tamaulipas".