Disputan contrato 'rosa' | La empresa ganadora recibirá 10 millones de pesos: Itavu

El Mañana / Staff.- Dos constructoras se disputan un contrato millonario del Instituto Tamaulipeco De Vivienda y Urbanismo (Itavu) para proveer materiales para construir 250 cuartos rosas.

PROPUESTA

La Secretaría de Administración del Estado recibió la propuesta de la constructora KAD-ID, SA. De C.V. por un monto de nueve millones 874 mil 172 pesos; y una segunda propuesta, de Quimera, Actividades y Servicios, S.A. de C.V. por nueve millones 995 mil 371 pesos.

La empresa que salga ganadora recibirá una relación de los 250 domicilios donde se deberá entregar el material de construcción en los municipios de Altamira, Gómez Farías, Mante, Río Bravo, Tula, Bustamante, Jaumave, Miquihuana, Palmillas, Casas, Victoria, Hidalgo, Güémez, San Carlos, San Nicolás y Villagrán.

La licitación pública nacional 57062002-006-2023 establece que se debe entregar varilla, alambre cocido, castillos, cemento, arena triturada, grava, estuco, block, adhesivos, impermeabilizante, caja chalupa, caja cuadrada galvanizada, cables, una puerta, una venta y pintura.

"La entrega de los materiales será en el domicilio de cada uno de los beneficiarios, el cual se dará al licitante adjudicado", señala el documento.

Este programa tiene como objetivo apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad a ampliar sus hogares, así como abatir el hacinamiento en las comunidades que están más desprotegidas y no tienen acceso a otro tipo de recursos para mejorar sus vidas. El material deberá ser entregado dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega del vale al proveedor por el Itavu y no podrá exceder la entrega del material al 01 de diciembre del 2023. Se deberán emitir 250 facturas para el Itavu con el vale original y copia del proveedor a nombre del beneficiario, los cuales deberán estar firmados en original, de lo contrario no se pagarán.

El fallo está programado para el 16 de agosto y se firmará el contrato a más tardar cinco días posteriores al mismo.