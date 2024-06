Ataques a candidatos, sin riesgo de tumbar elecciones: IETAM

Cd. Victoria, Tam.

El ataque armado contra integrantes de Movimiento Ciudadano y el asesinato del candidato del PRIAN en El Mante no ponen en riesgo la celebración de las elecciones de Tamaulipas, desde el punto de vista operativo, aseguró el presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre.

Pese al ataque armado, insistió, hay condiciones para que se celebren las elecciones sin contratiempos con la instalación de las casillas en su totalidad y que la ciudadanía pueda salir a emitir su voto sin que un fenómeno de violencia se los impida.

"Desde el punto de vista de la autoridad electoral, hay condiciones para que el próximo domingo 2 de junio se instalen las casillas en la totalidad de las secciones electorales del estado y, por supuesto, las y los tamaulipecos puedan ejercer su derecho al sufragio", señaló a los cuestionamientos de focos rojos en la elección, a menos de una semana de las votaciones, y se registrara un ataque armado contra un candidato en la zona centro del estado.

El Instituto Electoral de Tamaulipas ha entregado el 50 por ciento del material electoral en los 43 municipios, que en su momento serán entregados los paquetes a los presidentes de casillas; es decir, se han entregado 4 mil 397 paquetes de los 4 mil 952.

No hay alarma por lo ocurrido, de tal suerte que, desde el punto de vista que concierne a la operación propia de las autoridades electorales, no tenemos, en este momento, algo que nos indique que no existen condiciones para que pueda desarrollarse la jornada electoral el próximo día 2 de junio