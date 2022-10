Reconoce gobierno 30 desapariciones

EN 5 DÍAS

"Apenas tenemos 5 días, se está haciendo un análisis completo, los colectivos están con nosotros, en estos últimos días antes de que nosotros entráramos, a la fecha, hablábamos de alrededor de 30 personas aproximadamente", dijo.

Cabe recordar que Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional de desaparición de personas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, solo por debajo de Jalisco.

Dijo que se trata de personas de Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, y de Tamaulipas, por lo que se trabaja en su localización.

"Se está trabajando con las instituciones que tenemos, de la mano, hablando de Gobierno Estatal, Gobierno Federal y en algunos casos entran también los ayuntamientos para cubrir el área de seguridad".

Cabe recordar que este fin de semana familiares de 7 desaparecidos en el municipio de Nuevo Laredo, dialogaron con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, durante su visita al municipio de Ciudad Madero, para exigirle apoyo en su localización.

Argumentaron que salieron a trabajar desde el 28 de septiembre a Nuevo Laredo, y es fecha que no han sido localizadas por las autoridades estatales.

Los desaparecidos trabajaban para la empresa denominada "Obras y Servicios de Madero AC", al ser contratados por el ingeniero Martín Romero Pichardo; son 3 de Tampico, 3 de Ciudad Victoria y 1 de Río Bravo.

"Por favor apóyenos, somos 7 familias que estamos destrozadas, que no hemos comido, no hemos podido dormir, tenemos la desesperación de nuestros familiares, esto no se puede quedar así, son 7 familias destrozadas, ayúdenos", le pidieron al presidente López Obrador.