Estado creará la Secretaría de Energía

El Gobierno del Estado impulsará la inversión en el sector energético con la atracción de capitales para la construcción de nuevos parques eólicos, para lo cual, será creada una nueva Secretaría de Energía la cual habrá de sustituir a la Comisión de Energía de Tamaulipas que operó durante la pasada administración estatal.

"Se va a abrir una Secretaría de Energía y se va a abrir también una Secretaría de Recursos Hidráulicos; en su momento esos temas los tratará quien va a estar nombrado, que, por cierto, ya hicimos contacto, porque hay muchas inversiones que queremos atender", reveló la secretaria de Desarrollo Económico estatal, Ninfa Cantú Deándar, "Yo creo que es una muy buena noticia que vamos a tener una Secretaría enfocada en el tema energético".

Además del tema eólico, Tamaulipas cuenta con yacimientos de hidrocarburos y gas natural no asociado, tanto en la zona sur como en la cuenca de Burgos, los cuales pueden funcionar como atractivos de inversión pública y privada luego de que en los últimos años se redujo el interés por invertir en estas áreas.

Por otro lado, Cantú Deándar denunció que a su llegada a la Secretaría de Desarrollo Económico se encontró con un ´desorden´ en las distintas subsecretarías, "Encontramos un poco de desorden pero ya estamos en eso, estamos trabajando... No hay mucha información, en la entrega-recepción no se nos recibió, el secretario no nos recibió, así es que se levantó un acta y en esas estamos, en proceder en el orden siguiente del acta de que no nos atendió nadie".El responsable del área en la anterior administración fue Carlos Alberto García González.

Finalmente, agregó que este miércoles y jueves se continuará con la entrega de nombramientos de los titulares de las direcciones y jefes de departamento para avanzar en los trabajos de la Secretaría de Economía, "Ayer – martes – ya nombramos a los subsecretarios y hoy nombramos directores, jefes de Departamento, y una vez que estemos más organizados vamos a ver más claro cómo está internamente la Secretaría".