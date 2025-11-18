Instalación de letreros de EU en playa Bagdad es asunto binacional: gobernador

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, señaló que el tema de la colocación de letreros en la Playa Bagdad en Matamoros es un asunto binacional que ya se está atendiendo por parte del gobierno federal.

En entrevista en Palacio de Gobierno, el mandatario informó que fueron avisados de la colocación de estos letreros con advertencias de área restringida de Estados Unidos en el lado mexicano.

"Es un asunto binacional; fuimos informados de la presencia de personal civil que andaba colocando estos letreros y que habían pasado en lancha el río Bravo para colocarlos de este lado a nivel nacional y que la justificación que aparentemente se tiene es que de acuerdo a los límites que se habían establecido mediante geolocalización satelital, pues ese era el lugar donde anteriormente estaba pasando río Bravo".

Villarreal Anaya dijo que se está trabajando para aclarar la situación buscando validar las delimitaciones geográficas. "No sabemos y estamos interrogando si hay una fecha de saber a qué fecha se refieren de que por ahí pasó el río Bravo que es ahora un banco de arena y el río se ha movido hacia el norte, pues yo creo que no llega ni 100 m o 50 m que se ha movido más hacia el norte, y entonces esa geolocalización quedó dentro del lado americano".

Añadió que ya se está viendo la situación con las representaciones consulares y la embajada de Estados Unidos. "Yo creo que debería haber habido un comunicado que aparentemente no lo hubo y que es lo que está aclarandose, según lo comentó la Presidenta con la Embajada y los consulados americanos para establecer esta condición de diálogo y validación de este desplazamiento que a veces se da en las márgenes del río Bravo, de acuerdo a las avenidas de agua y bancos de arena que se van creando a lo largo de su recorrido.



