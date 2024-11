´Desaira´ Estados Unidos al ganado tamaulipeco

Los extranjeros están desencantados del ganado tamaulipeco. En los últimos seis años no se ha logrado recobrar el nivel de exportación de carne, a pesar de la inversión millonaria para recuperar el estatus zoosanitario que se perdió en el 2018.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Estado, Antonio Varela Flores, explicó que este año se exportaron 70 mil cabezas de ganado, que representa el 46% de lo que se exportaba en el 2018 y años anteriores.

Y aunque se ha logrado recuperar el nivel de exportación, porque en el 2023 el ganado exportado se ubicó en 47 mil, sigue sin poder alcanzarse los niveles de antes, afectando a los ganaderos de Tamaulipas.

A lo anterior se suma el alto costo que representa para los ganaderos mantener a sus reses, porque deben realizar, al menos, dos pruebas para descartar tuberculosis, ya que al perder el estatus zoosanitario en el 2018, por la presencia de este patógeno, es necesario contar con los resultados de laboratorio para enviarlas al extranjero.

"Solicitamos que nos visitaran las autoridades de USDA, vinieron en abril, y pues nos fue muy bien. La revisión que hicieron, tanto documental como de los puntos en rastros y corrales, fue exitosa, nos hicieron observaciones que son solventables, y estamos esperando que para el año que entra, nos vuelvan, vamos a solicitar una nueva revisión para ver si recuperamos el estatus perdido", detalló el secretario al escudar que no se ha logrado recuperar el estatus zoosanitario que tiene seis años afectando el sector ganadero.

Pese a las pérdidas y altos costos, Varela Flores aseguró que ningún rancho de Tamaulipas se ha visto en la necesidad de cerrar. Aunque la perdida del estatus los obliga a hacer más pruebas y hacer más gastos.

"El precio que tiene ahorita el becerro, el kilo anda arriba de 100 pesos, contra 60, si no exportan, digo, pues sería alguien muy tonto si no hace las pruebas y no le gasta un poquito para ganar mucho más", argumentó.

El encargado del sector ganadero, agrícola y pesquero del estado dijo que para el 2025 Tamaulipas podría recuperar el estatus zoosanitario que eliminara una serie de candados para exportar carne a Estados Unidos.

"Vamos a solicitar, y podamos recuperar el estatus, que eso es menos pruebas, entonces ya más fácil poder exportar", dijo, y recordó que el último caso de tuberculosis bovina se detecto en el municipio de Tula, donde se sacrificó a todo el ganado.