Ganaderos tamaulipecos exportarían a través de NL

Tamaulipas quiere utilizar a Nuevo León como una ruta de exportación de ganado estatal hacia Estados Unidos, al mantenerse cerrada la frontera local por las alertas del gusano barrenador desde finales del año pasado, reveló el secretario de Desarrollo Rural, Acuacultura y Pesca, Antonio Varela Flores.

Aunque la decisión no la tomará Nuevo León, sino Estados Unidos en la reunión binacional que se celebrará este fin de semana con autoridades del Gobierno de México y de Estados Unidos.

"Pero estamos nosotros pujando bastante por tener una exportación más cercana para nuestros productores, ya sea que nos vuelvan a abrir nuestros corrales de exportación u otro que estamos pidiendo. Nuevo León no tiene estatus, está totalmente degradado, pero tiene instalaciones buenas ahí en (el puente internacional) Colombia, y lo que queremos es, estamos proponiendo que nos permitan manejarlo a nosotros, al estado de Tamaulipas, junto con los ganaderos", dijo.

La reunión contará con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Confederación Nacional Ganadera, así como de diversas entidades federativas, incluyendo Tamaulipas, para llegar a un acuerdo sobre la apertura de la frontera para la exportación a pie del ganado, que se suspendió por la presencia del gusano barrenador en el sur del país, que terminó afectando a todos los ganaderos de México.

Les presentarán a las autoridades del Departamento de Agricultura (USDA, sigla en inglés), los resultados obtenidos por los protocolos y cuarentenas contra la tuberculosis, brucelosis, las garrapatas, así como del gusano barrenador, para reabrir las fronteras de Chihuahua, Nuevo León, o en todo caso de Tamaulipas.

"Y poder por ahí exportar nuestro ganado, es algo que hemos puesto en la mesa, y ojalá que tengamos respuesta positiva", dijo.

PERO POR SU PROPIA CUENTA

Los productores que deseen exportar a su ganado por otra entidad federativa, deberá absorber el 100 por ciento de los gastos de traslado, reveló el secretario estatal.

Luego de descartar los apoyos a los productores para enviar a sus reses por otra entidad federativa, ya que durante los meses de cuarentena, los animales engordaron, lo que se reflejará en una ganancia mayor.

"No, ces cosa muy particular de ellos. Es que siempre lo han hecho. El ganado que no se ha podido exportar, sí están teniendo ellos un costo de alimentación, pero también están ganando kilos. Entonces al final de cuentas lo van a recuperar sin ningún problema". ("Ver Más....")