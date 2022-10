Cae la producción de ganado por alto costo

"Estamos hablando de que si la lluvia continúa como ha estado presente tendremos comida hasta el mes de enero... aproximadamente". Ángel Lara Martínez, secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias

La sequía que se prolongó durante la mayor parte del año llevó a pérdidas, no sólo en el sector agropecuario, sino también en el ganadero, en donde, debido a la falta de lluvia para forraje y a los altos costos del alimento, los pequeños productores tuvieron que decidir entre ´salvar´ a sus animales o dejarlos morir.

"No podría precisar la cantidad de cabezas de ganado que hayan muerto, pero sí las hubo. En el rancho decimos que ´se nos cayó una vaca´, no es más que el debilitamiento por completo de la vaca que cae, no se levanta, pierde la resistencia...", dijo el secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias, Ángel Lara Martínez, "Hay gente que sí le invierte, que le pone suero y medicamento y la logra levantar en base a alimentación buena; pero hay gente que las deja morir porque es más el dinero que le van a invertir para poderla levantar".

El representante del sector campesino para la zona centro del estado recordó que, al igual como sucedió con la agricultura, los estímulos para pequeños productores ganaderos han estado ausentes en los últimos años por parte de los tres órdenes de gobierno, teniendo que afrontar los campesinos los gastos que conlleva dedicarse a esta actividad productiva.

"En la región de la Marina-Aldama da para tener hasta cuatro cabezas de ganado por hectárea; aquí donde estamos nosotros el índice es de una cabeza de ganado por hectárea, pero en la práctica no es así porque tenemos superficies pequeñas", Lara Martínez recordó que las pasadas lluvias de septiembre ayudaron a la producción de pasto y forrajes que servirá de alimento para los próximos meses, "Estamos hablando de que si la lluvia continúa como ha estado presente, tendremos comida hasta el mes de enero... aproximadamente".

Esto en municipios como Victoria, Güémez, Padilla y Casas, en la zona centro, pero recalcó que para la zona sur de la entidad la sequía fue más drástica, por lo que las afectaciones fueron mayores, aunque todavía no han sido cuantificadas, "De acuerdo con el riesgo que cada uno de los productores quiere correr, porque definitivamente de parte de cualquier autoridad, municipio, estado o federación no tenemos ningún tipo de apoyo".