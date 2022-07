"Fue en la sala de partos donde la vi; ya no tenía latidos...": mamá

"El director se portó muy déspota con mi papá, le dijo que no se preocupara que a lo mejor por algún error humano habían cremado a la niña pero que no se preocupara, que el día de mañana – el viernes – se presentara y él mismo entregaba una urna con cenizas que no sabemos ni de quién serían esas cenizas" Evelyn Yamile ´R´, madre de la bebé desaparecida del Hospital General

La Fiscalía General de Justicia del Estado investiga la ´desaparición´ del cuerpo de un feto de ocho meses de gestación.

El cual habría sido sustraído del anfiteatro del Hospital General ´Dr. Norberto Treviño Zapata´, entre el martes 12 y jueves 14 de julio de la semana pasada.

Fueron familiares de la bebé quienes denunciaron el caso ante la FGJE y ante Derechos Humanos

"Fue ahí donde yo la vi por primera vez – en la sala de partos – me la enseñaron y efectivamente lo que me habían dicho que la bebé ya no tenía latidos, ya no tenía signos vitales", denunció la madre de la criatura, Evelyn Yamile ´R´.

"Yo la toqué, yo la vi, después me pasaron a la sala de recuperación en donde la doctora que me ayudó a expulsarla me volvió a preguntar si la quería ver y yo le dije que sí para despedirme de mi niña; y me la vuelve a enseñar...

Me la da en mis brazos, yo la cargué, era una bebé de ocho meses, ya estaba completa, tenía su cabello... ya era un bebé completo".

Fuentes de la Fiscalía señalaron que fue la Trabajadora Social de la institución quien hizo el hallazgo de la desaparición del óbito fetal – definición de muerte o pérdida de un bebé antes o durante el parto –.

Por lo que personal de áreas como camilleros, Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, de intendencia y de Seguridad fueron interrogados.

Pero al no haber respuesta es que se llamó a la FGJE para la denuncia formal por la probable sustracción del feto de ocho meses sin vida.

"Yo en ningún momento autorice que la cremaran o que la utilizaran para algo, yo les dije que la quería sepultar, darle su cristiana sepultura, ella – la doctora – me dijo que la iban a resguardar en el hospital y que el día que me dieran de alta mis familiares podían reclamar el cuerpo del bebé", agregó.

"Pero el director se portó muy déspota con mi papá, le dijo que no se preocupara que a lo mejor por algún error humano habían cremado a la niña pero que no se preocupara, que el día de mañana – el viernes – se presentara y él mismo le entregaba una urna con cenizas que no sabemos ni de quién serían esas cenizas".

La familia de Evelyn Yamile hizo un llamado para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero final de la bebé la aporte, de manera anónima, para ayudar a resolver este caso.

"Hoy en la mañana me presenté en el hospital y nadie quiso salir a darme información, nadie quiso darme la cara tampoco... dijeron que ya habían encontrado el cuerpo cosa que no es cierto, a mí no me han dicho nada solo son rumores que dicen ahí, en el hospital...