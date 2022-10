"La ASE no es ´tapadera´ de gobiernos": Espino Ascanio

Lo anterior al catalogar como "señalamientos mediáticos" las denuncias públicas que se han realizado por acusarle de trabajar a favor de la administración estatal recién concluida, así como a municipios, organismos públicos descentralizados (OPD) allegados al extitular del Poder Ejecutivo al aprobarles sus cuentas públicas sin observaciones.

"Hay mucha situación mediática, pero vámonos a los hechos, al trabajo que representa toda la gente seria y profesional que trabaja en la Auditoría, porque yo no soy toda la Auditoría, yo soy la cabeza, pero tenemos gente muy profesional y muy seria que está haciendo su trabajo", señaló.

Toda vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre la liberación de órdenes de aprehensión en contra de Luz Olivia "G" y Héctor Francisco "M" por el delito de fraude al no cubrir con el pago de seguro de vida institucional contratado por instituciones estatales entre el 2018 y 2021.

"Usted compruébeme que soy tapadera, como opinión pública, pero deme elementos, deme los elementos, no nada más diga (...) ¿Cómo sabe que yo no lo detecté? Ahorita desconozco el tema", señaló.

Además, el auditor superior señaló que la ASE es un órgano descentralizado del Congreso del Estado, y no del Poder Ejecutivo, y las personas que trabajan en ella tienen incluso antigüedad de más de 20 años, por lo que no se mezclan temas políticos con los técnicos.

Al respecto, aseguró que no tiene contemplado renuncia por el cambio de una administración estatal el pasado 30 de septiembre, al no sentirse aludido por los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador que deben renunciar los fiscales y auditores transexenales.

"No me siento aludido, no veo por qué, podemos expresar nuestra opinión lo cual son muy respetables, pero necesitarían tener sustento cuando una persona le dice o le indica algo, pues tiene que tener ese sustento. No tengo en este momento por qué sentir eso, no hay nada en este momento que señale que estamos haciendo las cosas de otra manera", finalizó.