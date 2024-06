Nuevo León ´cede´ agua a Tamaulipas

El volumen de agua que se envíe no afectará el gasto que se pudiera trasvasar en noviembre.

Cd. Victoria, Tam.

El estado de Nuevo León abrió las compuertas de la presa "El Cuchillo" para traspasar 100 metros cúbicos de agua por segundo a la "Marte R. Gómez", en Tamaulipas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las descargas de la presa de Nuevo León a Tamaulipas concluirán hasta que "El Cuchillo" alcance los 884 millones de metros cúbicos, ya que actualmente tiene 947 Mm3.

Por lo que se enviarán 63 millones de metros cúbicos de agua a Tamaulipas durante los próximos días, hasta que el nivel de la presa "El Cuchillo" se estabilice, con el objetivo de garantizar la seguridad de la infraestructura y de la población aledaña.

La decisión fue tomada por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, que giró la indicación que se abrieran las compuertas a las 14:00 horas de este martes, ya que en los últimos cinco días el nivel de la presa "El Cuchillo" se incrementó arriba del 84%, y siguiendo los protocolos de operación y prevención se determinó realizar las maniobras necesarias para regular el llenado paulatino del embalse.

Es preciso aclarar que el volumen de agua que se envíe de un estado a otro no afectará el gasto que se pudiera trasvasar en noviembre de este año para los productores del Distrito de Riego 025 y 026. Es decir, la decisión se tomó como protocolo de seguridad.

RIESGO EN TAMAULIPAS

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó que se envió un oficio formal a la Conagua para que se abrieran las compuertas de "El Cuchillo" para enviar agua a la "Marte R. Gómez".

Sin embargo, existe el riesgo de que al enviar grandes volúmenes de agua a la "Marte R. Gómez" puede poner en riesgo la infraestructura de la obra, al tener ésta más de 80 años en operación.

"Por seguridad de presas, ya se envió el oficio al organismo de cuenca Río Bravo, de tal suerte que pedimos que como "El Cuchillo" trae una venida importante en el río San Juan, no queremos que el trasvase se haga súbito y de gran medida, porque tenemos una presa, "Marte R. Gómez", ya con 80 años de operación, y un golpe de agua importante pudiera hacer que sufriera algún daño", señaló el secretario.

Además, dijo que no es un tema que le competa a los estados de Tamaulipas o Nuevo León, sino que es competencia del Gobierno federal a través de la Conagua, al ser el organismo que opera la infraestructura y el recurso nacional.

"Que no pongan en riesgo la infraestructura de ´El Cuchillo´, que no tengan almacenamientos por arriba del 100%, que ya los van a tener en unos 4 o 5 días. Y que tampoco pongan en riesgo la ´Marte R. Gómez´, de tal suerte que el trasvaso sea de menor gasto y que lo hagamos en varios días y no de un golpe", dijo.