Actuaron diputados arbitrariamente: fiscal

Diputados de Morena violentaron amparo federal al removerme". Raúl Ramírez Castañeda Fiscalanticorrupción

Los diputados que ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) podrían ser objeto de demandas por parte de Raúl Ramírez Castañeda, quien fue destituido del cargo de manera provisional.

A través de una carta dirigida a la opinión pública, dijo que se violaron sus derechos fundamentales y se cometieron ilegalidades al quitarlo del cargo que ostentaba.

Hechos que "Se combatirán en las vías legales conducentes", en contra de los legisladores que irrumpieron en sus oficinas ubicadas en la capital del estado.

Toda vez que cuenta con una suspensión definitiva, hasta entonces se resuelve el fondo del recurso de amparo promovido el pasado 28 de octubre del 2022 para evitar ser removido de su puesto, bajo la presunción de haber reprobado diversos exámenes de control y confianza.

"Desde el año pasado fui objeto de persecución política y desprestigio social por supuestamente no haber aprobado los exámenes de control de confianza, de los cuales hasta la fecha no he sido notificado y se desconocen los resultados; incluso, la autoridad que decretó mi separación temporal me ha confirmado por escrito que no tiene esos resultados", se lee en la carta.

Más adelante, Ramírez Castañeda asegura que su trabajo lo ha realizado apegado al principio de autonomía, imparcialidad y respetando los derechos humanos individuales, cumbatiendo la corrupción desde que fue nombrado por el Congreso de Tamaulipas como fiscal especializado contra la corrupción.