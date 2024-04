Didis y Ubers exigen mayor seguridad en Tamaulipas

Cuando se están haciendo viajes, en una parada te despojan de tus cosas; están usando armas blancas para quitarles las pertenencias. Han sido de 10 a 15 (choferes) en esta última semana, no se había visto esto antes¨. Eduardo Torres, representante de los conductores de DiDi y Uber

Al menos, 15 conductores de las plataformas de transporte DiDi y Uber, en Ciudad Victoria, han sido víctimas de robos y asaltos en la última semana, lo que provocó una movilización masiva para exigir a las autoridades un alto a la ola de violencia.

Los conductores se reunieron en un centro comercial para informar que suspenderán el servicio en 13 colonias y ejidos de la capital a partir de las 22:00 horas, al ser los sectores donde sus compañeros han sufrido robos y asaltos de los usuarios, con la posibilidad de extender esa cifra si se registran más ataques en otras colonias.

Eduardo Torres, representante de los conductores de ambas plataformas ejecutivas, dijo que en Ciudad Victoria operan más de 500 choferes en ambas aplicaciones, quienes se han unido para evitar más robos.

Poco después de las 16:00 horas, decenas de choferes se trasladaron a Palacio de Gobierno para exigir una respuesta, bloqueando, como queja, diferentes vialidades y luego de dos horas de pláticas con autoridades se liberó el tránsito, al llegar a un acuerdo de reforzar la vigilancia con la Guardia Estatal.

MODUS OPERANDI

El modus operandi de los asaltantes es crear cuentas en las plataformas, solicitar un viaje a las colonias San Marcos, Luis Echeverría, Tomás Yarrington, Arboledas, Loma Alta, Esfuerzo Popular, Álvaro Obregón, Todos por Tamaulipas, Familias Fuertes, Las Compuertas, Casas Blancas, Barrio del Bosque y el ejido El Olmo, y al llegar al punto amenazan con navajas y cuchillos a los conductores y los despojan del efectivo y pertenencias.

"Se están haciendo viajes en una parada, te despojan de tus cosas; están usando armas blancas, se les despoja de las pertenencias. Han sido de 10 a 15 (choferes) en esta última semana, no se había realizado antes, quizás sí, pero muy poco, no ha pasado a mayores, no se han quitado carros al momento, no se ha presentado nada de eso", dijo.

PLANTEARÁN PROBLEMAS

Al concluir la reunión con autoridades estatales, se acordó que representantes de los choferes de las plataformas participarán en la Mesa de Seguridad del Ayuntamiento de Victoria, en donde plantearán sus problemas y necesidades para reducir la incidencia delictiva.

"Queda en nosotros como conductores que prestamos el servicio de Uber reunirnos y unificar criterios y hacer nuestra solicitud con ellos el día lunes", dijo.

Por su parte, el estado se comprometió a reforzar la vigilancia y rondines en las colonias antes mencionadas para reducir la ola de robos y asaltos a los conductores y a la población en general; asimismo les pidió a los choferes a presentar sus identificaciones como conductores y estrechar comunicación con las autoridades para atender las demandas.

"Va a haber rondines en los puntos rojos donde hay otros identificados para donde hay mayor inseguridad, que es completamente toda la periferia de la ciudad donde se han presentado todos estos eventos lamentables".

Reducen los viajes