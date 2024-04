Ricky Martin encabeza el evento de LA Pride in the Park

Ricky Martin fue elegido para encabezar Pride in the Park este verano en Los Ángeles, en la primera vez que el ganador del premio Grammy ocupará un lugar central en un evento del Orgullo.

Esta será la primera vez que la organización tendrá a un artista latino abiertamente gay como cabeza de cartel. LA Pride in the Park regresará al Parque Histórico Estatal de Los Ángeles el 8 de junio y contará con el tema "Power in Pride", dio a conocer The Hollywood Reporter.

"Estoy encantado de encabezar LA Pride in the Park porque es una oportunidad increíble para celebrar el amor, la diversidad y la igualdad", dijo Martin en un comunicado.

"LA Pride es un testimonio del poder de la comunidad, el poder de la visibilidad y el poder de defender nuestros derechos. Ser parte de esta vibrante comunidad me llena de orgullo y propósito".

Gerald Garth, presidente de la junta directiva de Christopher Street West y LA Pride, elogió a Martin como una inspiración para millones de personas en todo el mundo.

"Su participación en LA Pride in the Park va más allá del mero entretenimiento; simboliza una poderosa afirmación de la identidad queer latina y una celebración de la diversidad dentro de la comunidad LGBTQ+. No podemos esperar a ser 'Livin' La Vida Loca' mientras estamos radiantes de Orgullo", añadió.

Martin ganó fama como miembro de la popular banda latinoamericana Menudo antes de lanzar una exitosa carrera en solitario que lo ha visto conquistar escenarios de todo el mundo y recoger una gran cantidad de premios, incluidos dos Grammy y cuatro Latin Grammy.