- Detectan más irregularidades en Bienestar

Cd. Victoria, Tam.

"Sigue a continuación mandar a llamar a todos y cada uno de los responsables que estuvieron al frente, ya sea de la Secretaría, subsecretaría, coordinaciones, direcciones, jefaturas de Departamento, eso es lo que nos marca la ley. La ley dice que tienes sesenta días para llamarlos a que se presenten y aclaren las inconsistencias o lo que nosotros no tengamos claro en la Secretaría". Fue la semana pasada cuando la funcionaria estatal denunció que no se cuenta con un padrón de beneficiarios de los programas sociales en la pasada administración.

En dicha ocasión acusó que solamente se cuenta con alrededor de mil cajas con listados que fueron abandonadas en los tres pisos que ocupa la Sebien en la torre Bicentenario en esta capital; mientras que en la documentación que ya ha podido cotejarse se observa que algunas firmas de beneficiarios del programa de despensas no corresponden con las de las credenciales de elector, o bien, se cuenta con recibos sin firmar, entre otras cuestiones.

"Despensas no hay, no nos dejaron ninguna despensa para entregar; de hecho, en la parte de la entrega-recepción se les preguntó si existía algo para entrega de los paquetes alimenticios, y nos dijeron que no; se les preguntó que a qué se debía que no existiera para el último trimestre del año alguna entrega y nos decían que el programa no les exigía como obligatoriedad que se entregaran las despensas anualmente", según la información con que se cuenta, las últimas despensas fueron entregadas entre los meses de mayo y junio.

Asimismo, tampoco se dejó presupuesto para operar los programas de apoyos sociales, por lo que el trabajo de la Secretaría en el último trimestre del 2022 consistirá en levantar un censo de beneficiarios para el próximo año, "Nada más tenemos el 20 por ciento del presupuesto para terminar este año, que sería para el pago de servicios; tenemos las oficinas de las delegaciones regionales y las delegaciones municipales y se tiene que cubrir los pagos de renta, los pagos de los servicios para seguir trabajando".