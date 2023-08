Construyen 15 parques en terrenos privados: Obras de esparcimiento de Bienestar sin escrituras

Al no contar con la certeza jurídica del inmueble, la Secretaría de Bienestar no ha logrado invertir en ellos para recuperar la infraestructura y mejorar las instalaciones, pues requiere un sustento legal para acreditar que se invirtió recurso público en espacios que pertenecen al gobierno.

El Mañana / Staff.- La Secretaría de Bienestar de Tamaulipas ha detectado 15 Centros, Parques y Unidades de Bienestar que no cuentan con escrituras que acrediten que pertenecen al estado o el municipio donde se construyeron, denunció Verónica Adriana Aguirre de Los Santos.

COMPLICA SITUACIÓN JURÍDICA

Las instalaciones de inmuebles que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de los tamaulipecos fueron construidos en predios privados por la pasada administración, lo que ha complicado a la Dirección Jurídica comprobar de quiénes son.

"No existe el comodato por parte del municipio ni del estado, ni tampoco a ellos les pertenece; incluso, hay algunos que nos dicen que tenemos que andar investigando que son de pequeños propietarios o de ciudadanos", dijo la secretaria.

Al no contar con la certeza jurídica del inmueble, la Secretaría de Bienestar no ha logrado invertir en ellos para recuperar la infraestructura y mejorar las instalaciones, pues requiere un sustento legal para acreditar que se invirtió recurso público en espacios que pertenecen al gobierno.

"Entonces, nosotros, para poder ejercer un recurso tenemos que tener la situación jurídica bien, porque si no cómo voy a justificar que gasté un recurso en un espacio que no me pertenece", insistió.

A raíz de las inconsistencias, la dependencia estatal se ha limitado a tratar de poner en orden la situación jurídica de los predios, ante el riesgo que salga uno de los propietarios y reclame.

"Tendríamos que ver nosotros cuál es la situación; en esos casos hemos detectado uno o dos, la mayoría ya estamos trabajando en convenios de colaboración con los municipios y eso nos va a permitir a nosotros como la Secretaría poder ejercer recursos en estos espacios", dijo.

Se sospecha que podrían encontrarse más parques en esta situación, ya que otros más también presentan serios problemas en su infraestructura.

"Estamos viendo regularizar la situación jurídica, porque no podemos ejercer algún recurso en un espacio que no está legalmente bajo tu resguardo; tenemos que trabajar primero en eso para poder invertir".