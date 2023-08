Desnudará su alma

Ciudad de México.- El comediante Omar Chaparro está preparado para mostrar todo de él en el nuevo espectáculo Yo Soy Omar Chaparro.

El show que se presentará este 30 de agosto en el Teatro Metropólitan contará con comedia, números musicales y reflexiones personales del comediante de 48 años.

"Es el mejor show de mi vida, era complejo hacer un espectáculo, todo lo que soy, lo que he sido, más de 27 años, fue la esencia de perderme y rencontrarme y es lo que pongo ahí", Omar Chaparro, Comediante y actor

"Nunca nunca he desnudado tanto mi alma como en este show, pero es comedia. Va a haber mucho de mí en distintas formas", dijo Chaparro en conferencia de prensa.

HÁRA DOCUMENTAL

Dirigido por Alex Rivas, Yo Soy Omar Chaparro será grabado para una plataforma de streaming y además se hará un documental alrededor de este.

"Lo que muestro es una madurez muy padre, me siento libre, pleno, sobre todo me muestro muy vulnerable, es un show que tengo cocinándolo en mi cabeza por años.

ACOMPAÑADO DE LA FAMILIA

El también actor comentó que algo que lo entusiasma sobremanera es que sus hijos y su esposa, "La Mojarrita", acudirán al lugar para verlo, ya que han sido testigos de los ensayos y el proceso, más de no del final de este.

Para crear este espectáculo, contó con la colaboración de los hermanos Riva Palacio, creadores de Huevocartoon, y Carlos Chavira, entre otros, con quienes hizo el guión y le dio forma.

"Me decían que no se podía hacer. Me dicen ´no puedes mezclar el pepperoni con los frijoles ni con mermelada. Y me dio ansiedad yo no fumo, y me salí a fumar, no quería fumar. Luego nos olvidamos de todo, bajamos las barreras, y pudimos hacerlo tal como lo esperaba", aseveró.