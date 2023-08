Investigarán desplazamientos

Estamos integrando un grupo de trabajo de los diferentes niveles de gobierno y vamos a invitar al alcalde de Miguel Alemán que él da esta información (de desplazados), para que acuda a la Mesa de Construcción de Paz y trabajar los tres órdenes de gobierno en ese sentido". Jorge Cuéllar Montoya vocero de Seguridad Pública

A 20 días de reportarse los primeros desplazamientos de familias en el poblado "Los Guerra" en Miguel Alemán, el vocero de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya, informó que se creará un grupo especial conformado por los tres órdenes de gobierno para investigar los motivos reales por los cuales las familias huyen de sus hogares.

Dijo que se trata de "opiniones", por lo que se realizará un análisis minucioso, ya que la seguridad en Miguel Alemán se ha reforzado con la presencia de elementos de elementos de Guardia Nacional y la Guardia Estatal.

"Estamos integrando un grupo de trabajo de los diferentes niveles de gobierno y vamos a invitar al alcalde de Miguel Alemán que él da esta información (de desplazados), para que acuda a la Mesa de Construcción de Paz y trabajar los tres órdenes de gobierno en ese sentido", dijo, con lo que se observa que ni siquiera han entablado diálogo con el alcalde para el cruce de información.

Sin embargo, este medio de comunicación publicó una edición en la que versan documentos que reportan al menos 240 personas desplazadas por la violencia en los municipios de Reynosa y Mier, al menos del 2019 al 2021.

Los informes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denominados "Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México" relatan un ambiente hostil en esas regiones por la disputa de territorios, pero el vocero aseguró se investigarán si las cosas suceden de esa forma.

Reiteró que "Hasta el momento son opiniones, pero necesitamos hacer un diagnóstico real de la situación actual y tomar las medidas que sean pertinentes".

En ese tenor, dijo que la seguridad se ha reforzado en la región con la instalación de una estación de la Guardia Estatal y se han realizado operativos de la Guardia Nacional.

"Y vamos a esperar esta reunión y una vez que la tengamos les daremos a conocer aquí mismo lo que se está haciendo", insistió.

Por último, reiteró que se analizará la situación para conocer los hechos reales que se viven en el poblado "Los Guerra".

"Es lo que vamos a analizar, es el estudio que vamos a hacer porque esto es reciente, estas manifestaciones del señor alcalde y también del delegado de la Secretaría de Gobernación".

"No hace falta estudio, las familias son afectadas": alcalde de Miguel Alemán

Se van las familias porque no se sienten seguras, no se sienten tranquilas y no quieren correr el riesgo". Ramiro Cortez Barrera alcalde de Miguel Alemán

El alcalde de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera, respondió al vocero de Seguridad Pública de Tamaulipas que no hace falta realizar un estudio de la situación que se vive en el poblado "Los Guerra" para saber que las familias de la zona están siendo afectadas por la violencia.

Esto en respuesta a Jorge Cuéllar Montoya que, después de tres semanas de reportarse las primeras familias desplazadas por la inseguridad en el municipio, se instalará un grupo interinstitucional para investigar los motivos del por qué se fueron de sus hogares.

"Nosotros desde que entramos a la administración hicimos el reconocimiento del escenario por el que estábamos pasando; no necesitamos hacer estudio para saber que las familias están siendo afectadas, no necesitamos estudio para que todo mundo sepa que la frontera de Tamaulipas sigue viviendo un escenario complicado", dijo.

Aseveró que la solución para los hechos violentos que se viven en la frontera "Es actuar, y ya".

Asimismo, reconoció que 50 familias huyeron de "Los Guerra" porque no se sienten seguras viviendo en esa zona, al sufrir amenazas y al vivir con niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores, por lo que decidieron irse para no exponerlos y se ven obligados a buscar casas en renta en la cabecera municipal.

Para desplazarse han pedido ayuda a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Guardia Estatal para sacar sus cosas y viajar con seguridad.

