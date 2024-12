Alista Congreso estatal despenalizar el aborto

Por: Christian Rivera

Diciembre 19, 2024 -

El Congreso de Tamaulipas analiza la posibilidad de despenalizar el aborto para sumarse a la lista de las 21 entidades federativas que no castigan con cárcel o sanciones a quienes lo practican.

El diputado presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, dijo que una vez que esté lista la propuesta de reforma se presentará en el pleno para su análisis, discusión y dictaminación.

El Código Penal de Tamaulipas establece seis meses hasta nueve años de cárcel para las personas que provoquen el aborto en las mujeres, y éste se define como el delito que "priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez".

"Se está trabajando la iniciativa, y cuando esté lista y pulida se va a presentar y se va a dar el conducente, pero ya está en la agenda de la legislatura", dijo el presidente del Congreso local, quien adelantó que será dentro del próximo año.

Insistió que la actual Legislatura estará revisando las necesidades de la población, que no está sometido a un "sistema".

Cabe recordar que en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas capaces de gestar. En esta resolución determinó que perseguir y penalizar con cárcel a quienes abortan va en contra de la Constitución Mexicana, que está por encima de la Constitución de cada entidad federativa.

Desde entonces, los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán y Quintana Roo han despenalizado el aborto voluntario. Aunque la despenalización en algunos estados de forma voluntaria se permite siempre y cuando no pase un límite de semanas de gestación.

Solo Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Durango, Guanajuato, Querérato, Tlaxcala, Morelos, Campeche y Tabasco tienen establecidos en sus códigos penales prisión a quienes participen en el aborto, tanto para las mujeres, familia, cónyugues, y personal médico.

¿IGLESIA RESIGNADA?

Ante la inminente despenalización del aborto, el Obispo de la Diócesis de Victoria, Oscar Efraín Tamez Villarreal, señaló que con leyes o sin leyes las mujeres que quieran suspender su embarazo lo harán, y por eso la Iglesia Católica privilegia la vida desde la concepción de los hijos, pero también harán la tarea de acompañamiento a las mujeres que decidan abortar, sea cual sea el motivo.

El Obispo de la Diócesis de Victoria, Oscar Efraín Tamez Villarreal.

"Tenemos que hacer todo un acompañamiento con la persona para no quedarnos solamente en la cuestión de una declaración porque se puede sacar literal de contexto, es acompañar a la persona, esa es la tarea más importante, acompañar", dijo.

El Obispo refirió que no se debe juzgar ni condenar a nadie, sea cual sea la decisión de suspender su embarazo, porque quienes lo hacen sufren, por eso se les debe de acompañar en su dolor.

Y lo que buscan es acompañar a las mujeres en esa decisión, hasta convencerlas de no suspender su embarazo. "Hay algunos sacerdotes, de hecho yo tengo la especialidad en Bioética, hay organismos dentro de la Iglesia, sí hay varias instituciones que se dedican a acompañar concretamente a las mujeres y que no lleguen a estos casos".

ABORTO ALCANZA RÉCORD HISTÓRICO

El delito de aborto alcanzó su cifra histórica en Tamaulipas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sensp).

Para octubre del 2024, se registraron 50 carpetas de investigación por el delito de aborto, siendo la cifra más alta desde que se tiene registro de la incidencia delictiva.

El Código Penal de Tamaulipas en los artículos 356 al 361 establece las sanciones y penas corporales en contra de quienes decidan abortar, de las personas ayuden en el procedimiento y del personal médico que lo realice.

Del 2015 a octubre del 2024 se han abierto 385 carpetas de investigación por la presunta comisión del delito de aborto, contra mujeres, familiares, y personal médico.

Las penas van seis meses a un año de cárcel a la mujer que aborte; un año a cinco a quien con engaños someta a la mujer a que interrumpa el embarazo; y al personal médico se le aplicarán hasta seis años de cárcel y se le suspenderá de ejercer la profesión; y hasta nueve años de prisión a quienes provoquen el aborto sin el consentimiento de la embarazada cuando ésta sea menor de edad o incapaz de decidir.

Los únicos supuestos donde no se sanciona el aborto son cuando el embarazo sea producto de una violación; cuando sea causado por una "imprudencia" de la embarazada, y cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño a su salud "a juicio del médico que la asista, oyendo éste la opinión de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora".