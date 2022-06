Denuncian en Salud el tráfico de plazas

{"quote":"No son dos compa-ñeros, aquí son más de mil compañeros y no sólo son médicos o enfermeras, son afanadores, son de Rayos X, de todo el personal, y sí, tenemos las evidencias de la gente que entró el primero de abril, estuvieron en su casa cobrando tres quincenas". Sergio Adiel Razo Vega, Enfermero del Hospital Civil"}

Trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud se manifestaron fuera de Palacio de Gobierno en protesta por la asignación de plazas y códigos a personal de reciente ingreso y a que, en respuesta, autoridades estatales solamente ofrecieron dos plazas a los más de 400 solicitantes con hasta doce años de antigüedad.

"El cuatro de mayo se manifestaron los compañeros eventuales porque detectamos – se vio muy obvio – que entró mucho personal al Hospital Civil, al Hospital General, al Hospital Infantil, a los hospitales de Reynosa, de Matamoros, de Tampico... De todo el estado, entró mucho personal a lo cual les entró mucho la inquietud", dijo el enfermero del Hospital Civil de la localidad, Sergio Adiel Razo Vega.

Esto tanto para personal de Enfermería como Médico, los de nuevo ingreso, señaló, incluso ya cuentan con códigos en especialidades mientras que los más veteranos aún perciben con códigos de reciente ingreso, "pero ya la gente se dio cuenta, es algo que no pasó desapercibido, porque lamentablemente fue mucha gente, esa fue la cuestión de los muchachos de venir y poner esa manifestación porque tienen 9, 12 años desde mil 600 a dos mil pesos a la quincena – no es justo –, también detectamos que hay muchos con base cobrando desde su casa, tenemos los oficios".

Al mediodía, un contingente se trasladó hacia Casa Tam ubicada en el bulevar Tamaulipas, vialidad que fue parcialmente bloqueada por espacio de una hora en espera de que autoridades estatales atendieran sus demandas; sería a las 17 horas de este martes cuando un comité entablaría pláticas nuevamente en Palacio de Gobierno sin embargo los trabajadores eventuales, con el apoyo de algunos basificados, acordaron seguir en plantón permanente hasta tener una respuesta positiva.

"No son dos compañeros, aquí son más de mil compañeros y no solo son médicos o enfermeras, son afanadores, son de Rayos X, de todo el personal, y sí, tenemos las evidencias de la gente que entró el primero de abril, estuvieron en su casa cobrando tres quincenas, a partir del cuatro de mayo del movimiento que hicimos esas bases se ´congelaron´, pero no lo creemos porque en unos meses se las van a entregar...", insistió Razo Vega.

Decenas de trabajadores de los hospitales Civil, General e Infantil de esta capital se manifestaron en contra de la asignación de bases y códigos a personal de reciente ingreso.