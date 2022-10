Cruz Roja requiere de nuevas ambulancias

Teníamos nueve ambulancias más antes de la pandemia y bajamos a tener nueve menos, porque ya no tenían reparación, pero utilizamos piezas de ellas para reparar otras; todas nuestras ambulancias están en buen estado, pero reparadas". Luz Virginia Togno Murguía, delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana

La delegación de la Cruz Roja Mexicana en el estado de Tamaulipas confió en contar con el respaldo del Gobierno del Estado para la dotación de nuevas ambulancias que permitan prestar el servicio de rescate o paramédico en las 16 delegaciones distribuidas a lo largo de la entidad, así como con el apoyo para el equipamiento del personal humano en dichas unidades.

"Aquí en Victoria tenemos once – ambulancias –, pero tenemos unas que si se descompone una ambulancia en Llera – por ejemplo –, les mando una ambulancia a Llera mientras reparamos las otras; tenemos dos específicamente para llevarlas a donde se ocupan", señaló la señora Luz Virginia Togno Murguía, delegada estatal de la CR, "Las tenemos en buen estado porque las gastamos muchísimo, porque no nos podemos dar el lujo de que carguen a un enfermo o un herido y se queden ahí porque no tienen llantas o algo".

Cabe mencionar que durante el punto más alto de la pandemia se realizaban hasta más de 250 traslados de pacientes Covid a bordo de ambulancias de la CR en un solo mes; asimismo, de manera tradicional se incrementan los servicios de ambulancia en los períodos vacacionales de Semana Mayor, verano o por el maratón Guadalupe-Reyes, mientras que en el resto del año se realizan alrededor de mil cien atenciones de transporte, de los cuales el 54.55 corresponde a la delegación Victoria.

"Teníamos nueve ambulancias más antes de la pandemia y bajamos a tener nueve menos porque ya no tenían reparación, pero utilizamos piezas de ellas para reparar otras; todas nuestras ambulancias están en buen estado, pero reparadas". La señora Togno Murguía recordó que no solamente es contar con la ambulancia y su mantenimiento, sino también con el personal que la opera y presta los servicios prehospitalarios al público en general, "Nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año cumplimos los turnos completos".

La delegada de la Cruz Roja confió en mantener buena relación con la nueva administración estatal a cargo del doctor Américo Villarreal Anaya, "Nosotros coadyuvamos con el gobierno que sea, de donde sea, como sean, como siempre lo hemos hecho para ayudar a la población; nuestro trabajo es ése, ayudar a la población y lo que no les alcanza a ellos hacer, lo hacemos nosotros". Recordó que el actual coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, es un paramédico que sirvió muchos años dentro de esa organización altruista.