Dejan de sembrar por la inseguridad

Por: Christian Rivera

Enero 15, 2025 -

En los últimos dos años, los agricultores de Tamaulipas han dejado de sembrar 200 mil hectáreas de sorgo, producto de la inseguridad y falta de apoyos de la Federación.

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Marina Edith Ramírez Andrade, señaló que "Hay lugares que no se sembraron, que no se van a sembrar por el tema de la inseguridad; ésa es una realidad, también está afectando mucho al campo", principalmente en ejidos donde difícilmente ingresan las autoridades de seguridad "Y ahí está la presencia de grupos, donde te dicen no vas o no vengas".

Esas 200 mil hectáreas se han dejado de sembrar en todo el estado, pero principalmente en el valle de San Fernando, porque los productores no cuentan con el dinero suficiente para cubrir los costos de operación y porque las ganancias de las últimas tres siembras han dejado ingresos

mínimos, ya que el Gobierno de México abrió las fronteras para la importación del sorgo, dejando de lado a los campesinos tamaulipecos, poniéndolos a competir con agricultores de Estados Unidos, donde el diésel es mucho más barato que en México.

Problemática que se suma a la falta de apoyos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cuando sexenios atrás les brindaban estímulos al diésel, les facilitaban seguros para sus siembras contra sequías, fríos y otros fenómenos naturales, mismos que hoy en día ya no existen.

"¿Cómo compite un agricultor mexicano con un agricultor de Estados Unidos, si el diésel está a más del doble aquí (en México)? Imagina que compites con el mercado de EU, entonces, vas directamente a la quiebra, y esto afectó mucho el precio en estos últimas dos cosechas".

MÁS COSTOSO SER PRODUCTOR

"En San Fernando somos gente recia y mucha gente está sembrando contra viento y marea", aseveró la diputada de San Fernando, exponiendo que a pesar de las complicaciones, un gran número de agricultores siguen trabajando la tierra en la frontera de Tamaulipas, a pesar que es cada vez más costoso.

"Se volvió una bola de nieve, no tuvieron apoyo ni para el diesel en los años y para rematar este gobierno federal le abre las fronteras a otros países sin aranceles, entra este grano barato a México, lo venden a los almacenes y nuestros productores quedan en el aire".