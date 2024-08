Olvidó el Poder Judicial a los ciudadanos: DCZ

Ciudad Victoria, Tam.

El magistrado presidente del Poder Judicial de Tamaulipas, David Cerda Zúñiga, reconoció que "El Poder Judicial se ha venido alejando de la ciudadanía", lo que ha provocado que haya una percepción distinta a la realidad de los ciudadanos hacia los jueces y los impartidores de justicia, ya que "Hemos ido encerrándonos en nuestro quehacer diario sin comunicar las acciones que realizamos en favor del ciudadano".

Los comentarios del magistrado surgen a raíz de las manifestaciones, bloqueos y protestas de los trabajadores del PFJ con sede en Ciudad Victoria, al estar inconformes por las reformas judiciales presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a los jueces y magistrados por voto popular y no a través de preparación.

Aunque dijo estar a favor de que se haga una reforma al Poder Judicial porque "A la gente le duele que la justicia sea lenta", por ese motivo no se sumaron a las protestas de los empleados del PJF en el estado.

"He platicado con la totalidad de mis jueces sobre el tema, y por supuesto que creo en la carrera judicial. La postura del Poder Judicial de Tamaulipas es que el Poder Judicial propone, no se opone. Y claro que dentro de nuestras propuestas para enriquecer la reforma será siempre respetar la carrera judicial, cuidar a aquellos buenos jueces que se dedican a impartir justicia, no de ahora, de muchos años", señaló Cerda Zúñiga.

Y aunque todo es perfectible, señaló que se debe reconocer la carrera judicial y la preparación de los jueces que tienen décadas capacitándose para ejercer el cargo con imparcialidad.

"En Tamaulipas tenemos jueces que tienen más de 30 años juzgando, jueces decanos del Poder Judicial que han entregado su vida a Tamaulipas y se les tiene que reconocer. Entonces, más que oponernos, vamos a hacer una propuesta, vamos a dialogar aprovechando este buen diálogo que tenemos los tres poderes del Estado y el respeto por cada uno de nosotros", dijo.

En ese contexto, el magistrado presidente del PJT señaló que se debe respetar la decisión popular de los mexicanos que eligieron a la nueva administración federal que utilizó la reforma judicial como promesa de campaña.

Para Cerda Zúñiga la autocrítica es sana y reconoció que ninguna institución está a salvo de conductas irregulares, pero el Poder Judicial trata de combatir la corrupción aplicando sanciones a los delincuentes. "El Poder Judicial tiene mucha gente noble que se dedica a trabajar todo el día, a sacar adelante a Tamaulipas desde la Administración de Justicia".