´Carpetazo´ a robo de agua en Tamaulipas: Suma Fiscalía 20 denuncias por extracción ilegal

*Tamaulipas necesita un programa de reforestación, más allá de acueductos para trasladar agua que no hay, señaló el activista y presidente de la asociación civil PROAGUA Noreste, Ubaldo Martínez Valdez, para reactivar el ciclo del agua y se incrementen las probabilidades de lluvias. * En medio de la crisis de agua que atraviesa el estado al escasear tanto en la frontera, el centro y la zona sur, se requieren que se vea el tema del medio ambiente y realizar un análisis de cuánta agua le queda a Tamaulipas y en cuáles regiones está, para, a partir de ese estudio, trazar políticas públicas de crecimiento, planeación a futuro y tomar acciones a corto, mediano y largo plazo. * "El problema es que se toman decisiones sin información; entonces, como tiene un acueducto, por ejemplo, si la presa (Vicente Guerrero) está a ese nivel y va hacia abajo y no hay, a corto plazo no se ve que tengamos tormentas intensas, pues ¿para qué nos va a servir otro acueducto?", cuestionó.