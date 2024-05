Existe amenaza de huelga en fundidora

El bono que nos quieren dar nos comentó la licenciada Paola Ramos encargada de área de RH, dijo que es de las personas que no lo cobraron el año pasado, no sabemos de qué manera actuar por eso pido apoyo y ver si podemos llegar con algún licenciado o con Conciliación y Arbitraje para llegar a alguna solución y revisión de lo que sucede en la empresa, el patrón se llama Rufino Vigil y tampoco ha resuelto nada". Mónica "N", trabajadora

Luego de que fueran advertidos de que no había seguridad del pago de utilidades, prestación contemplada en el artículo 123 de la Constitución Política de México para trabajadores de planta siderúrgica en ejido 6 de Enero.

Trabajadores de la Siderúrgica Acertam, han venido manifestando su intención de ir a huelga, luego de manifestar su inconformidad con esta posición de la empresa.

Familiares de los trabajadores buscan hacer "esto público, en la empresa Sigosa fundidora en Río Bravo, los empleados no sabemos que sucede pero el día de ayer nos comentaron que este año no habría utilidades, como tal, si no un bono de 4 mil pesos, cuando años anteriores nos daban hasta casi 30 mil pesos.

Trabajadores otros años recibieron hasta 30 mil pesos de utilidades.

"El bono que nos quieren dar nos comentó la licenciada Paola Ramos encargada de área de RH, dijo que es de las personas que no lo cobraron el año pasado, no sabemos de qué manera actuar por eso pido apoyo y ver si podemos llegar con algún licenciado o con Conciliación y Arbitraje para llegar a alguna solución y revisión de lo que sucede en la empresa, el patrón se llama Rufino Vigil y tampoco ha resuelto nada", sentenció Mónica "N".

A lo largo de la semana, se han producido versiones del paro de labores y bloqueo del acceso a la planta, las cuales no se han confirmado.

Hasta ahora, ningún trabajador ha manifestado que efectivamente se les haya notificado sobre el pago íntegro de las utilidades.