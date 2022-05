Congreso dice ¡NO! a matrimonios igualitarios

En muchos estados ya es una realidad en donde ya tienen ese derecho que, no es más que la protección de los derechos de las personas que quieren contraer este matrimonio, quieren ser felices mediante esta unión bueno pues que así lo sea* Alejandra Cárdenas Castillejos, Diputada local por el PRI

Cd. Victoria, Tam.- De nueva cuenta el Congreso de Tamaulipas decidió dar marcha atrás a la homologación de la ley estatal en materia de matrimonios igualitarios con la federal luego de que las comisiones unidas de Estudios Legislativos, Igualdad de Género, y de Derechos Humanos, decidieron por mayoría no dictaminar la iniciativa presentada apenas el pasado 22 de febrero.

"Se rechazó el proyecto, es un tema muy controversial, todavía estamos en un Estado en donde cierto porcentaje de la población no está preparado para estos temas, pero como lo he venido diciendo es un tema que se tiene que aterrizar aquí en Tamaulipas, se tiene que homologar a la Ley federal y esperemos en un futuro próximo se esté dando esta situación", dijo la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos.

La iniciativa fue presentada originalmente por Nancy Ruiz Martínez la cual buscaba reformar diversos artículos del Código Civil para el Estado de Tamaulipas con la intensión de homologar la legislación estatal con las últimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en su momento, la promovente solicitó la discusión de la iniciativa de Decreto ante el Pleno legislativo sin embargo diputados de todos los grupos y fracciones parlamentarias decidieron turnar el asunto ante comisiones.

"En lo personal y en mi punto de vista – yo ya lo he externado – estoy a favor de los matrimonios igualitarios", insistió la diputada tricolor, "sé que es un tema muy controversial pero el mundo ha evolucionado e insisto, es un tema de Derechos Humanos, considero que si dos personas desean unirse en matrimonio nosotros no somos quién para negarles ese derecho".

Cárdenas Castillejos consideró que se debió a una combinación de factores como religión y de costumbres para que diputados de prácticamente todos los partidos no estuvieran de acuerdo en la homologación de este tipo de uniones entre personas del mismo sexo, "en Tamaulipas todavía no damos ese paso, todavía no estamos muy convencidos de ver eso como algo normal cuando en muchas partes del país, en muchos estados ya es una realidad en donde ya tienen ese derecho que, no es más que la protección de los Derechos de las personas que quieren contraer este matrimonio, quieren ser felices mediante esta unión bueno pues que así lo sea".