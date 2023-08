Toman Didis las calles: Exigen justicia en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tams.- Un grupo de aproximadamente 80 repartidores de Didi y Uber se manifestó en diversos puntos de Ciudad Victoria para exigir justicia por Aldo, joven que murió atropellado el pasado jueves mientras llevaba un pedido a domicilio.

En caravana tomaron la calle 8 de la capital, deteniendo el tráfico en ambos sentidos, a la altura de la Casa de Gobierno, para solicitar audiencia con las autoridades estatales.

Pero fueron atendidos por un oficial de la Guardia Estatal y el director de Gobierno del municipio, Enrique Calderón, quienes les pidieron retirarse y esperar hasta el lunes para sentarse con funcionarios públicos y conocer el caso.

Los motociclistas exigieron cárcel para la presunta culpable de la muerte de Aldo, pues fue quien lo arrolló a exceso de velocidad y perdió el control de su camioneta en el bulevar López Portillo, en la colonia a Horacio Terán.

Al no recibir una respuesta positiva de las autoridades, recolectaron dinero todos los presentes para entregarlo a la familia de Aldo, quienes se encontraban velando el cuerpo del hombre a escasos kilómetros de la manifestación.

"Hasta donde sabemos la dejaron libre (a quien lo atropelló). No buscamos problemas ahorita, no buscamos generar violencia, la manifestación es pacífica, queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto", dijo uno de los conductores.

La caravana de repartidores se trasladó de la Casa de Gobierno al lugar del accidente, donde prendieron veladoras y tomaron minutos para recordar al su compañero de trabajo.

Por su parte, la autoridad municipal insistió que se implementarán operativos de Tránsito para verificar que todos los conductores lleven su casco y equipo de protección complementaria para evitar un desenlace que originó la manifestación de los repartidores.

"El problema es que no tienen el equipo de protección necesario, no me refiero al de ayer (de Aldo) porque desconozco cómo haya ido el accidente, pero de parte de la autoridad estamos haciendo eso", dijo el director de Gobierno, Enrique Calderón.

