Clausura Coepris 11 spas y 11 clínicas estéticas

El Mañana / Staff.- La Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios ha cerrado temporalmente once spas y once clínicas privadas de belleza, de los cuales, dos fueron clausurados por diversas irregularidades en su operación, como realizar cirugías estéticas sin el personal acreditado para llevar a cabo ese tipo de intervenciones quirúrgicas.

SIN CONDICIONES PARA OPERAR

“No estaban en condiciones de funcionar; por ejemplo, en el quirófano están prohibidos los aires acondicionados, no existe el trans de material quirúrgico, de sello quirúrgicamente, no llevan sus protocolos de toma de muestras de quirófano para detectar alguna situación bacteriana de contaminación, etcétera”, reseñó el comisionado estatal contra Riesgos Sanitarios, Alberto Moctezuma Castillo.

Hasta el momento se cuenta con veinte clínicas de belleza y spas cerrados en municipios de la franja fronteriza, como Reynosa, Río Bravo y Matamoros; los hospitales privados clausurados definitivamente son aquellos en los que en el mes de mayo se detectaron casos de meningitis fúngica ocasionada por el hongo Fusarium solani; se trata de las clínicas River Side Surgical Center y la K-3.

“También es cierto que hemos detectado personal médico que son cirujanos, pero que cuentan con una maestría en cirugía estéticas y eso no es permisible dentro de sus funciones como cirujanos”, recalcó Moctezuma Castillo, “La norma dice que el cirujano que practica la cirugía estética y no es cirujano plástico, que nada más tiene la maestría, no aplica para obtener la autorización para realizar cirugías plásticas”.

El comisionado estatal de Coepris recordó que los pacientes que acuden a ese tipo de establecimientos para algún tratamiento invasivo ponen en peligro su vida y su salud, “Se les puede ocasionar un daño o perjuicio al paciente cuando no tiene una formación de cirugía estética”. Finalmente indicó que estos operativos de vigilancia también se llevan a cabo en hospitales y clínicas públicas, en donde hasta el momento no se han presentado anomalías.