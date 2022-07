Vías del tren un peligro para los automovilistas

"El problema mayor es la falta de precaución y el teléfono celular, la distracción de la gente"

"El problema mayor es la falta de precaución y el teléfono celular, la distracción de la gente", enfatizó el director de Seguridad, Tránsito y Vialidad municipal, Guillermo Gerardo Hernández Valdez, "las vías de ferrocarril están señaladas en todos sus cruces y no hay motivo por el cual no te pares, el problema es que por mucho tiempo no pasó el ferrocarril y ahorita que tiene un constante movimiento se están dando estas situaciones debido a la confianza de la gente que al llegar a estos cruces, y no hacer alto total, ante la distracción y falta de precaución".

El ferrocarril cuenta con doce cruces vehiculares a través del plano urbano de Ciudad Victoria, anteriormente – en pasadas administraciones municipales – se contó con propuestas para desviar el paso del tren de carga a través de la localidad sin embargo actualmente no se cuenta con pláticas en ese sentido con Grupo México Transportes – FERROMEX –, operador de este medio de transporte.

"Tuvimos la semana pasada dos fallecidos aquí en el accidente, una pipa que le pegó al tren y que se incendió – hubo dos fallecidos, uno en el lugar y otro en el centro hospitalario – y es muy lamentable que a estas alturas pasen estas cosas", agregó Hernández Valdez, "en el último año van alrededor de tres accidentes, en ninguno había habido pérdidas humanas como con el de ahorita, con el de la pipa".

El funcionario municipal recalcó que todos los cruces vehiculares sobre las vías del ferrocarril se encuentran debidamente señalizados, pero es la falta de precaución – y el uso del teléfono celular tras el volante – la principal causa de accidentes, "tenemos comunicación con FERROMEX, están haciendo lo que les toca a ellos, la señalización ahí mismo y nosotros también atendiendo la situación, siempre se ha atendido, hay reductores de velocidad en los puntos, el problema es la falta de atención y de precaución de todos nosotros que llegamos al lugar y no hacemos el alto".