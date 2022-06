Caen solicitudes de traslado Covid

{"quote":"Sí hemos visto que se han incrementado – los contagios –, que hay algunos casos pero todavía no se ha reflejado en solicitudes, o afortunadamente quiero pensar que son casos leves que no han requerido de una ambulancia". Hugo Velázquez Alcázar, coordinador estatal de Desarrollo Organizacional de la Cruz Roja"}

En el último mes se redujo hasta casi el cien por cien en la demanda de traslados de ambulancia para pacientes sospechosos o positivos a COVID-19 en las 16 delegaciones de la Cruz Roja Mexicana en el estado, informó el coordinador estatal de Desarrollo Organizacional de la organización, Hugo Velázquez Alcázar.

"Afortunadamente nosotros no hemos tenido solicitudes de pacientes sospechosos que podría ser un paciente con problema respiratorio o un paciente con COVID que necesite ir a una consulta, o ya a internarse, hasta este momento llevamos ya casi un mes de no tener solicitudes de pacientes COVID", esto a pesar de que en la última semana se registró un leve incremento en los contagios a nivel estatal según la propia Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Recordó que, durante el punto más alto de la tercera ola – entre los meses de julio y agosto del 2021 –, fue cuando se registró el pico más alto en solicitudes de ambulancia para pacientes COVID con más de 250 traslados en un solo mes, en contraste, en el último mes han sido mínimos los llamados para este tipo de servicios cayendo a cero en las dos últimas semanas.

"Sí hemos visto que se han incrementado – los contagios –, que hay algunos casos pero todavía no se ha reflejado en solicitudes, o afortunadamente quiero pensar que son casos leves que no han requerido de una ambulancia", recordó que los últimos casos positivos han sido leves disminuyendo también el peligro de mortalidad por esta enfermedad; según la Secretaría de Salud estatal, los fallecimientos que continúan manifestándose como consecuencia de la COVID-19 son en su mayoría personas adultas con alguna enfermedad crónico degenerativa o que no se vacunaron.

Por su parte, Velázquez Alcázar recordó que la emergencia sanitaria no ha terminado por lo que aún ante la baja en el número de contagios será necesario continuar con las medidas sanitarias, "hemos visto los comunicados de Salud en los que no se ha eliminado el uso del cubrebocas en lugares cerrados, tenemos que seguir haciendo este esfuerzo todos, en los lugares abiertos es opcional entonces el llamado es a cuidarnos, si vamos a ir a un lugar en donde hay aglomeración de personas guardar la distancia, seguir usando el gel antibacterial, lavarse las manos constantemente".