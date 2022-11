Reduce clima gélido margen de ventas

BAJAN EXPECTATIVAS

Lo anterior a su vez obligó a los comerciantes en puestos fijos y semifijos ajustar sus expectativas de venta apenas a un 20 por ciento.

"No queremos echarle la culpa a nadie, pero creo que las inclemencias fueron parte de que no hubiera tanta afluencia de la gente, estuvo muy flojo, no estuvo bueno el "Buen Fin", pero nosotros aquí seguimos trabajando; no hubo mucha gente y a ver qué pasa hoy lunes, que todavía es día feriado" Paulino Cortez, el dirigente de la Unión de Comerciantes de Victoria.

"No queremos echarle la culpa a nadie, pero creo que las inclemencias fueron parte de que no hubiera tanta afluencia de la gente, estuvo muy flojo, no estuvo bueno el "Buen Fin", pero nosotros aquí seguimos trabajando; no hubo mucha gente y a ver qué pasa hoy lunes, que todavía es día feriado", dijo Paulino Cortez, el dirigente de la Unión de Comerciantes de Victoria.

Quizá sí tuvimos acaso un 20 por ciento más de ventas en estos tres días pasados, no obstante, las expectativas eran de más del 80 por ciento, similares a los años prepandemia debido a la disminución de restricciones sanitarias y al incremento tanto en aforo como en instalación de puestos ambulantes en la zona Centro.

El dirigente de comerciantes ambulantes mencionó que actualmente se cuenta con más de 500 vendedores ubicados en distintos puntos del primer cuadro en esta temporada.