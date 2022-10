Aseguran pagos a los burocratas

El pago de sueldos y aguinaldos están asegurados para cubrirse en el último trimestre del año, informó la titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, Adriana Lozano Rodríguez.

En ese temor, hizo un llamado a los 65 mil burócratas de la estructura orgánica de la administración pública a mantenerse tranquilos, pues el Gobierno cumplirá con sus obligaciones de pagar las nóminas, y el derecho al que tienen acceso los empleados por un año de trabajo cumplido.

"Para todos y cada uno de los trabajadores, yo les pido que no tengan inquietud, que no tengan un penar; todo lo vamos a sacar adelante. Los aguinaldos, yo le pido a la gente que no se preocupe, lo vamos a sacar avante", señaló.