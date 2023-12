Frenan designación de auditor interino de Tamaulipas

El auditor superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, obtuvo un amparo provisional para detener la designación del auditor interino que lo remplazaría en febrero del año próximo.

El juez decimoprimero de Distrito otorgó la suspensión provisional en contra del decreto 65-678 con el que se nombró a Francisco Antonio Noriega Orozco como auditor interno de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien a su vez encabezaría el proceso de entrega-recepción en el órgano fiscalizador del Congreso local.

Lo anterior luego que los diputados de Morena y aliados modificaron los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas para nombrar a un auditor interino en caso de no obtener las dos terceras partes en la propuesta del nuevo auditor.

El amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general fue aceptado por el juez, el pasado 21 de diciembre del 2023, para analizar las pruebas y argumentos presentados por el auditor Espino Ascanio, quien argumentó que los diputados locales violaron al menos cinco artículos constitucionales.

Se programó la audiencia incidental para el próximo 29 de diciembre a las 9:09 de la mañana para determinar si se le concede el amparo definitivo en contra del nombramiento del Congreso para imponerle un remplazo.

"Por consiguiente, dado que la figura de la apariencia del buen derecho permite otorgar la suspensión de los actos reclamados y anticipar los efectos restitutorios a fin de permitir al quejoso su reintegración en el goce del derecho violado, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de Nación por las razones que han quedado precisadas en la parte considerativa de esta resolución, se estima que es procedente conceder la suspensión provisional", se lee en la resolución.

Cabe recordar que el paso 18 de diciembre la Diputación Permanente le tomó protesta a Francisco Antonio Noriega Orozco como auditor interno de la ASE, sin embargo, se le negó el acceso al inmueble.

En su momento, Noriega Orozco dijo que no hay una consigna en contra del aún titular de la ASE, pues sólo se realizará el proceso de entrega-recepción para conocer el estado que guarda el organismo técnico que pertenece al Congreso, y que no le temblará la mano para ejercer sus facultades.

"No hay ninguna consigna, que todo esté apegado a la ley y responderle a los tamaulipecos. Hasta ahorita nunca me ha temblado la mano porque la ley no la establezco yo (...) y si alguien tiene cosas que no estén apegadas a derecho, ellos temblarán, no soy quién para hacerlo temblar".