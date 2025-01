Investigan 473 exfuncionarios por corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) investiga a 473 exfuncionarios de la pasada administración estatal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por presuntos delitos relacionados con corrupción.

En 790 carpetas de investigación se lograron vincular a proceso a 15 exsecretarios de la administración estatal del periodo 2016-2022, de acuerdo con el informe presentado por el fiscal especializado, Eduardo Govea Orozco, quien fue designado como titular de la FECC en octubre del 2024.

A pesar de los resultados, aseguró que "No se trata de una cacería de brujas" ni de una "vendetta política" de la actual administración contra quienes dejaron el cargo hace más de dos años, porque las denuncias y las pruebas presentadas ante los jueces de control en contra de los exfuncionarios señalados acreditan los presuntos hechos de corrupción cometidos durante su encargo, causando un probable daño a la hacienda pública estatal por cientos de millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa, ofrecida en Ciudad Victoria, para detallar los resultados de la FECC luego de la detención de Rómulo "N", exsecretario de Bienestar Social, quien fue vinculado a proceso por una jueza de control al acreditarse su participación en la celebración de un contrato por 125 millones de pesos por 474 mil despensas, dijo que se espera el mismo escenario para otros exfuncionarios más de primer nivel.

"No se trata de ajustes de cuentas, se trata del quehacer que se tiene que llevar a cabo para que se cumpla con la Ley. Si funcionarios de la administración anterior u otras administraciones fueron omisos o incurrieron en delitos, todas esas acciones tienen que ser investigadas", dijo.

A raíz de las denuncias impulsadas por el Ejecutivo en los últimos dos años, se logró vincular a proceso a 15 exsecretarios, mientras que a la par se investigan a 458 exfuncionarios de mandos superiores y mandos medios.

Sin embargo, es probable que no todos esos cientos de exfuncionarios pisen la cárcel o sean presentados ante un juez, ya que existen casos de faltas administrativas, u omisiones que no ameritan prisión, mientras que el resto de los casos requiere una investigación robusta, sólida, seria y con profesionalismo para que no sean desechadas las carpetas por los jueces de control.

"Porque en algunos de los casos se trata también de hechos o conductas no tan grave y que eventualmente no deberían representar un riesgo procesal. El objetivo de nuestras investigaciones, al menos donde tenemos la responsabilidad, se va a hacer la imputación respectiva en contra de las personas contra las cuales hemos encontrado elementos para proceder", señaló.

Precisó que la detención del exsecretario de Bienestar no es "un punto de partido" o un "detonante", sino se trata de los resultados que se han obtenido de las denuncias que se hicieron desde el inicio de la actual administración durante el proceso de entrega-recepción, en el que se encontraron inconsistencias en decenas de contratos.

"Ninguna carpeta ha sido desechada por falta de méritos. Estos mandamientos judiciales implican sí a varios funcionarios de primer nivel y en términos generales es que tenemos alrededor de 15 exservidores de la administración pasada, todos de niveles principales, vinculados a proceso".

MONTOS

La Fiscalía Especializada desconoce el monto exacto del probable daño a la hacienda pública estatal por las denuncias presentadas y las investigaciones, ya que hay casos en donde están varios exfuncionarios relacionados con un mismo expediente..

Además, en algunos expedientes el monto asciende a los 125 mdp, y en otros hasta los 400 o 500 mdp en una sola secretaría: "El monto por la eventual reparación del daño, siguiendo todas las etapas procesales hasta llegar a la condena, sería muy alta, pero esto obedecerá a los procesos".