Policías, bajo investigación

El Mañana / Staff

A raíz de las declaraciones del agente Ismael Vázquez, uno de los 12 policías acusado de participar en la masacre de migrantes en Camargo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) investiga la presunta participación de 12 elementos más en el asesinato de los indocumentados, reveló el fiscal general, Irving Barrios Mojica.

Desde principios de junio se han celebrado diversas audiencias para el ofrecimiento y admisión de pruebas, presididas por el juez Patricio Lugo, en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

En relación a las declaraciones de uno de los policías arrepentido, difundidas por el periódico El País y la participación de más elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la entonces Policía Estatal en la masacre de 17 migrantes y dos polleros, reconoció que se revisa la información proporcionada.

“Desde luego se está atendiendo, es en lo que me pudiera pronunciar al momento; lo que he referido mucho es lo que obra en la carpeta del proceso que se está desarrollando”, dijo.

Vázquez admitió el asesinato e incineración de los 19 cuerpos en agosto del 2021 en Camargo, municipio de la frontera con Estados Unidos, versión que choca con la presentada por el resto de los 11 policías detenidos, quienes insisten en su inocencia.

En febrero del 2021 fueron detenidos 12 policías; 12 más están bajo investigación.

El periódico español señala que la declaración de Vázquez involucra a 24 policías y no a 12, seis vehículos, así como las indicaciones que dio Horacio Rocha Nambo, entonces líder de los Gopes, de disparar a las camionetas en las que viajaban los migrantes, a pesar de que la polvareda impedía observar al objetivo.

Sin embargo, el resto de los involucrados que narra el policía arrepentido obra en las capetas de investigación y no han sido vinculados a proceso.

Por su parte, el fiscal general de Tamaulipas se negó a ahondar sobre los hechos y la participación de otros Gopes.

“Desde luego, me permitiría decir que hay un proceso que se está llevando, hay personas que son procesadas y hay otra etapa que se encuentra en desarrollo e investigación, y me encuentro impedido para pronunciarme al respecto”.

Por último, aseguró que los hechos no quedarán impunes y se castigará a los responsables de la mascare cometida en contra de los migrantes.

“Desde luego, no va a quedar impune, se está trabajando en el Poder Judicial. De repente las audiencias se dilatan un poco por la diversidad de los sujetos involucrados y que tienen demasiados abogados, y el abogado no asiste o no están coordinados; son temas procesales que no tienen que ver con las autoridades”.