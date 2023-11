Desazolvan el Champayán

Hasta este momento se ha logrado el desazolve de 217 mil metros cúbicos en el sistema lagunario del Champayán, acciones que se realizan en coordinación con la Comapa Altamira y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT) de la UAT.

Omar Hernández Leines, gerente del organismo operador del agua, dijo que con el apoyo de las dragas "Altamira´´ y "Champayán´´, y demás equipo (chalanes, lanchas, retroexcavadoras, tubería), se llevan a cabo estas labores que están permitiendo en las bocatomas de la planta Hidalgo y del sistema DIMA una mayor profundidad para una mejor captación del vital líquido, a efecto de garantizar el suministro de agua a los usuarios de Altamira.

Omar Hernández dijo que con las dos dragas se está avanzando diariamente hasta 110 metros cúbicos, estimándose para el mes de diciembre llegar hasta el río Tamesí con el desazolve y limpieza de un canal de llamada.

"Gracias a estos trabajos, se han desazolvado a la fecha 217 mil 556 metros cúbicos de la citada laguna, contando el sistema lagunario de Champayán con una extensión aproximada de 42 mil hectáreas, de las cuales, 15 mil están dentro del municipio de Altamira, conectadas a través de canales", refirió el gerente.

Destacó la importancia de esas acciones porque, si no se hubieran hecho, "Simplemente no tendríamos agua y las industrias estarían paradas. Vamos avanzando bien, no es sencillo ni es de un día para otro, pero el saneamiento y recuperación del sistema lagunario del Champayán es prioritario para nuestro gobierno´´.