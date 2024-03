Amagan a alumnos del ITA: Se irán a huelga de hambre

Altamira, Tam.- Por tercer día consecutivo alumnos del Instituto Tecnológico de Altamira (ITA) mantienen el plantón exigiendo la destitución de la directora Cecilia Rocha Felizardo, y ahora advierten que este jueves podrían irse a una huelga de hambre de no ser escuchados.

Katy Paola Vázquez Flores, estudiante de Ingeniería Industrial, dijo que hasta el momento ninguna autoridad de ese nivel educativo ha entablado diálogo con ellos, por lo que advierten que la protesta subirá de tono conforme vaya pasando el tiempo.

Y es que asegura que ya han recibido amenazas y presumen que es de la directora, pues les mandan decir a través de terceros que habrá represalias una vez que concluya el plantón.

Menciona que también recibieron la visita de alumnos del Tec de Ciudad Madero quienes los invitan a llegar al diálogo, "nosotros atendemos nuestros problemas y ellos que atiendan los suyos, nada tienen que hacer aquí".

Asimismo los estudiantes permanecieron bloqueando intermitentemente el carril de sur a norte de la carretera Tampico Mante, en son de protesta.

Explicó que la directora tomó el puesto el mes de abril del 2023, fecha en la que al decir de los estudiantes, se ha experimentado un retroceso.

Dijo que la cafetería desapareció por instrucciones de la directora, así como la papelería, que les servía para no salir del plantel, "porque aquí en nuestra amada escuela estamos cerca de la nada y lejos de todo".

Asimismo refieren que no se cuenta con un área de enfermería, incluso ni de un botiquín de primeros auxilios, "no hay ni alcohol para una herida superficial".

Señalan que la directora es grosera y prepotente con los alumnos y viendo todas las necesidades que hay en el plantel, sí decidió remodelar su oficina y su sala de juntas.

Además, menciona que el autobús escolar está descompuesto pese a que un grupo de alumnos lo requería para hacer un viaje a la ciudad de Poza Rica, Veracruz en donde estarían en un Congreso.

Y por si fuera poco, informó que fue retirada la materia de inglés, invitándolos a que las clases las tomen en una institución particular para poder seguir con sus estudios.

"Muchos de nosotros no tenemos dinero para pagar una escuela particular, menos cuando aquí nos deben dar esa materia. Son, creo 3 mil pesos mensuales que cobran, no es justo".