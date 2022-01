Sylvia Pasquel confía en Horas contadas

La actriz espera que con las vacunas y con la información que ya se tiene del Covid-19, la gente no tenga tanto miedo de ir a espacios como los teatros, tal y como sucedió en 2020, cuando todo el entretenimiento presencial tuvo que cerrar.

"Ya nos acostumbramos que esto es nuestro vivir diario. El año pasado empezamos a subir poco a poco cada fin de semana, había buena afluencia del público, terminamos con una muy buena respuesta, por eso espero que este nuevo ciclo nos traiga fortuna. Estrenaremos la obra 'Horas contadas' el 19 de febrero para que bajen los contagios".

De vuelta a escena

Sylvia dijo que su interés por retomar esta puesta en escena se debe a que las protagonistas han sido marcadas por la fatalidad, lo que dice, siempre despierta curiosidad.

"Me gusta que la gente joven conozca estos personajes, que se interesen por sus vidas, pero sobre todo, que reciban el mensaje de que no todo en esta vida es fácil; además de que se descubren muchas cosas que no se saben de los personajes".

La actriz explica que el espectáculo escrito por Gilda Salinas está compuesto de varios monólogos que deben ser presentados de tres en tres por función, y a través de los cuales, diversos personajes del ámbito artístico, político y social narran cómo siempre vivieron al filo del abismo y qué los llevó a terminar sus días de manera trágica.

"Son mujeres aguerridas, que de alguna forma estuvieron relacionadas con el poder pero no pudieron ejercerlo".

En esta propuesta escénica, Pasquel agregará nuevos personajes con sus respectivos monólogos. En esta primera temporada estarán: Fanny Sarfati, Georgina Rábago, Arianna, Amaya Blas, Fátima Torre y Carmen Delgado, entre otras actrices.