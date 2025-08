La verdadera historia detrás de 'Yesterday' de Paul McCartney

Aunque desde octubre de 2018 Paul McCartney no interpreta "Yesterday" en sus conciertos, el público aún espera que durante sus presentaciones tome su guitarra acústica y comience con su melancólico punteo para entonar: "Yesterday, all my troubles seemed so far away; now it looks as though they're here to stay, oh, I believe in yesterday".

"Yesterday", que cumple 60 años de ser publicada, es una de las melodías más famosas de la historia, la cual modificó el rumbo de la música pop y, aunque está firmada como Lennon-McCartney, es autoría de Paul, señala Horacio Muñoz, miembro fundador de "El Círculo Beatle" y la estación ECBC Radio, especializada en música del Cuarteto de Liverpool y del rock clásico.

El mismo bajista zurdo narra en "The Beatles Anthology" que "Yesterday" surgió mientras dormía en la casa de su entonces novia, la actriz Jane Asher:

"Me desperté con una hermosa melodía en mi cabeza. Pensé, eso es genial, me pregunto qué será eso. Había un piano vertical a mi lado, a la derecha de la cama junto a la ventana. Me levanté de la cama, me senté al piano y comencé a tocarla".

Metódico, el músico investigó por días si la melodía no existía ya, preguntando a editores musicales, y al no haber registro alguno se puso a trabajar en la letra de lo que en un principio fue "Scrambled eggs" ("Huevos revueltos"), comenta Muñoz, quien es egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del IPN y especialista en música e historia de The Beatles.

En 2024, Paul reconoció en el podcast "McCartney: A Life in Lyrics" que partes de su famosa canción fueron inspiradas inconscientemente por la pérdida de su madre, fallecida en 1956, cuando él tenía apenas 14 años.

Con ayuda de George Martin, quien recomendó el uso de un cuarteto de cuerdas cuando el grupo se dio cuenta que no funcionaban los instrumentos habituales de The Beatles, "Yesterday" se incluyó en el álbum "Help!" que se publicó el 6 de agosto de 1965 y se lanzó como sencillo en Estados Unidos en septiembre de ese mismo año, agrega Horacio Muñoz.

John Lennon era consciente del impacto de "Yesterday" en la cultura popular. En la parte final de "All you need is love" es él quien la menciona y en el libro "The Beatles Anthology", cuenta una anécdota respecto al clásico musical.

"Estaba sentado en un restaurante en España y el violinista insistió en tocar 'Yesterday' en mi oído. Luego me pidió que le autografiara el violín. Lo autografié, y Yoko también. Algún día descubrirá que Paul la compuso. Pero supongo que no podría haber ido de mesa en mesa tocando 'I am the walrus' ('Yo soy la morsa').

En 1971, cuando la ruptura de The Beatles estaba muy fresca y Lennon y McCartney estaban envueltos en una amarga disputa, John lanzó una puya hiriente a su colega en "How do you sleep??": "The only thing you done was Yesterday. And since you're gone you're just Another Day" ("...lo único que hiciste fue Ayer, pero desde que te fuiste eres solo Otro Día", título del single de Paul "Another day" de ese año).

A principios de la década de los 2000, Paul tuvo la intensión de invertir el orden de la firma, algo que no aprobó Yoko Ono, viuda de John Lennon, aunque en el disco y el DVD de su gira de McCartney, "Back In The U.S. Live", de 2002, aparecen los créditos de las canciones de McCartney en su etapa con The Beatles como "Composed by Paul McCartney & John Lennon".

El cineasta Danny Boyle tituló así su comedia musical de 2019 ("Yesterday"), donde su personaje es el único en la Tierra que conoce la música de The Beatles.

Las razones por las que Paul McCartney no toca "Yesterday" no han sido claramente explicadas, sencillamente la canción salió de su repertorio de sus presentaciones en 2019. Pero como lo señaló el experto, todo mundo espera que vuelva a sonar una vez más en cualquiera de sus presentaciones.